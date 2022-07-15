Tartıştığı akrabasının dükkanına kurşun yağdırdı!
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşlı bir kişi, akrabasının dükkanına tüfekle kurşun yağdırdı. Ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinin camları kırıldı.
Sungurlu ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi Belediye İş Merkezi’nde meydana gelen olaya göre, bir şahıs tartıştığı akrabasının işyerine, evinden getirdiği tüfekle 3 kez ateş etti.
GÖZALTINA ALINDI
Çevredekilerin müdahalesi ile yaşlı adamın elinden tüfek alınarak sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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