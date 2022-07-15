Tartıştığı akrabasının dükkanına kurşun yağdırdı!

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşlı bir kişi, akrabasının dükkanına tüfekle kurşun yağdırdı. Ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinin camları kırıldı.

İHA
15 Temmuz 2022 Cuma, 10:44
Tartıştığı akrabasının dükkanına kurşun yağdırdı!
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Sungurlu ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi Belediye İş Merkezi’nde meydana gelen olaya göre, bir şahıs tartıştığı akrabasının işyerine, evinden getirdiği tüfekle 3 kez ateş etti.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin müdahalesi ile yaşlı adamın elinden tüfek alınarak sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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