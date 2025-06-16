Tartıştığı babasını çekiçle yaralamıştı: Tutuklandı!

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde Yusuf Bozkuç, bilinmeyen nedenle evde tartıştığı babası Mehmet Bozkuç'un başına çekiçle vurdu.
Mehmet Bozkuç kanlar içinde yere yığılırken, aile fertlerinin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TUTUKLANDI
Baba, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.
Mehmet Bozkuç'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayın ardından gözaltına alınan Yusuf Bozkuç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.