Tartıştığı eşi ve oğlunu öldürmüştü; cesedi bulundu
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde tartıştığı eşi Ayşe Sevimli (48) ile oğlu Mehmet Sevimli’yi (20) tabancayla vurarak öldüren çiftçi Ömer Sevimli'nin (51) olaydan sonra terk ettiği aracının yakınlarında cesedi bulundu.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü Karayusuflar Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçi Ömer Sevimli ile Ayşe Sevimli arasında evde yemek yiyecekleri sırasında tartışma çıktı. Çiftin oğulları Mehmet Sevimli'nin de dahil olduğu tartışma büyüdü. Ömer Sevimli, tabancasını çekip eşi ve oğluna ateş açtı. Anne ve oğlu kanlar içinde yere yığılırken, Ömer Sevimli ise kaçtı.
Komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşe Sevimli’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Sevimli de kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, Ömer Sevimli’yi yakalamak için çalışma başlattı. Sevimli'nin aracı evine yakın bir noktada terk edilmiş, telefonu da taşın üstünde parçalanmış olarak bulundu. Bölgede arama yapan ekipler, sabaha karşı araca yakın bir noktada Ömer Sevimli'nin cesedine ulaştı. Tabancayla intihar ettiği üzerinde durulan Sevimli'nin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.
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