Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kamerada

6 Temmuz akşamı Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde meydana gelen olayda C.B. ile apartman önünde park halindeki araç içerisinde bulunan M.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.G. araç içerisine geçerken, C.B. ise aracının kapılarını açmaya çalıştı. Öfkesine hakim olamayan C.B. aracın camına ve aynasına vururken, aracını çalıştıran otomobil sünücüsü M.G. bölgeden ayrılmak istedi.

TARTIŞTIĞI KİŞİNİN ÜZERİNE ARACI SÜRDÜ

Bu sırada M.G. bir anda kullandığı aracı otomobilin önünde bulunan C.B.’nin üzerine sürdü. Aracın önüne aldığı C.B.’ye çarpan ve otomobil ile apartman kapısı arasında sıkıştıran M:G. olayın ardından olay yerinden uzaklaştı. C.B.’nin yardın hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobille apartman kapısı arasında kalan ve ağır yaralanan C.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından bölgeden biraz uzaklaşıp teslim olan M.G’yi polis merkezine götürdü. M. G’nin ilk ifadesinde C.B.’nin kendisine saldırdığını, oradan kaçmak isterken olayın gerçekleştirildiğini söylediği öğrenildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tartışma sonrası C.B.’nin otomobilin önüne geçtiği, bu sırada araç içerisinde bulunan M.G.’nin otomobili çalıştırarak önce geri gittiği, ardından ise aracı C.B.’nin üzerine sürerek apartman giriş kapısına çarptığı görüldü.