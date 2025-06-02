Tartıştığı kişiyi taşla vurarak öldürdü: Pasaport için başvururken yakalandı

Olay, saat 00.15 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Mehmet Ginyol, bir yakınının düğününe gitti. Gece yarısı düğün salonundan çıkan Ginyol, aynı düğünden ayrılan ve alkollü olduğu öne sürülen Barış G. ile yürümeye başladı.

Bir süre sonra taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Barış G. yerden aldığı taşla başına vurduğu Ginyol'u ağır yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Ginyol yere yığılırken, şüpheli Barış G. ise olay yerinden kaçtı.



TAŞLA BAŞINA VURUP ÖLDÜRDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Mehmet Ginyol, hayatını kaybetti. Polis ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ginyol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'ANNEME KÜFÜR ETTİ'

Olayın ardından kaçan şüpheli Barış G., sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Şüphelinin polise verdiği ilk ifadede "Aramızda çıkan tartışmada anneme küfür etti. Ben de bir anlık sinirle taşla kafasına vurdum" dediği öğrenildi.

PASAPORT İÇİN KİMLİK ÇIKARMAK AMACIYLA GİTTİ

Şüpheli Barış G.’nin olaydan sonra saat 09.30 sıralarında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne pasaport almak amacıyla kimlik çıkarmak için gittiği öğrenildi.

Şüpheli burada firari olduğunun anlaşılması üzerine Sarıyer polisi tarafından gözaltına alındı. Şüpheli Barış G. polis ekipleri tarafından ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması için Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.