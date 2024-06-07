Tartıştığı oğluna silahla ateş açtı: Baba gözaltına alındı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tartıştığı oğlunu silahla yaraladı.
Olay saat 16.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, Kevser Sokak'ta bulunan adreste N.K., oğlu A.K. ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda baba silahla oğluna ateş açarken, kaçmaya çalışan gencin sol koluna kurşun isabet etti.
GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı A.K. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın zanlısı N.K., suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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