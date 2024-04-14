Taş ocağı için katliama tepki

Yayınlanma: 14.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.04.2024 - 04:00

Asarağaç Tabiat Parkı’nda başlatılan çalışmalara tepki için vatandaşlar burada bayramlaşma şenliği düzenleyerek, kesilen ağaçlar nedeniyle alana fidan dikti.

Samsun’da Asarağaç Yardımlaşma Dayanışma Kalkınma ve Eğitim Derneği Başkanı Fatma Arıkan, “Bizler beton alanlar değil, ağaçların ve toprağın buluştuğu bu eşsiz alanda yeni nesillere doğal ve sürdürülebilir bir emanet bırakmak istiyoruz. Yıkmayı değil var olana sahip çıkmayı amaçlıyoruz” dedi.

CHP Meclis üyeleri Atila Tekcan, Hasan İpek, Savaş Ovalı, Osman Ölçer ile birlikte Mimarlar Odası Kent İzleme Komitesi üyesi İshak Memişoğlu, ağaç kesiminin yapıldığı bölgede, 1 ve 3 derece arkeolojik SİT kapsamında olan Kral Mezarlarının bulunduğunu belirtti.

