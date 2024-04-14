Taş ocağı için katliama tepki
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan Bayraktepe-Asarağaç Tabiat Parkı’nda yapılacağı gündeme gelen taş ocağı için bölgede bulunan ağaçların kesilmesi ve doğanın tahrip edilmesi protesto edildi.
Asarağaç Tabiat Parkı’nda başlatılan çalışmalara tepki için vatandaşlar burada bayramlaşma şenliği düzenleyerek, kesilen ağaçlar nedeniyle alana fidan dikti.
Samsun’da Asarağaç Yardımlaşma Dayanışma Kalkınma ve Eğitim Derneği Başkanı Fatma Arıkan, “Bizler beton alanlar değil, ağaçların ve toprağın buluştuğu bu eşsiz alanda yeni nesillere doğal ve sürdürülebilir bir emanet bırakmak istiyoruz. Yıkmayı değil var olana sahip çıkmayı amaçlıyoruz” dedi.
CHP Meclis üyeleri Atila Tekcan, Hasan İpek, Savaş Ovalı, Osman Ölçer ile birlikte Mimarlar Odası Kent İzleme Komitesi üyesi İshak Memişoğlu, ağaç kesiminin yapıldığı bölgede, 1 ve 3 derece arkeolojik SİT kapsamında olan Kral Mezarlarının bulunduğunu belirtti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Teleferik kazasında son durum açıklandı
- Memiş Gümüş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı
- Saldırı sonrası peş peşe açıklamalar!
- Teleferik kazasının sebebi ortaya çıktı!
- O teleferik 'Türkiye'nin en ucuzu' olarak tanıtılmış
- CHP'li Yavuzyılmaz belgeleri ile açıkladı!
- Teleferik faciasının kaza anları ortaya çıktı!
- 1 Ocak'ta başlıyor... İşte yeni düzenleme
- YSK'den 'Kütahya' kararı!
- 10 yılda öne çıkması beklenen 8 meslek