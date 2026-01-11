Tasarruf politikalarının yeni adresi engelliler mi? Kamuoyu tepkisi üzerine geri adım

Çocuktan, öğrenciden, emekliden, çiftçiden yapılan tasarrufun ardından sıra engelli bireylere mi geldi?

Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerinde 27 yaş üstü özel gereksinimli bireylerin eğitim hakkını fiilen ortadan kaldıran uygulama, kamuoyunda büyük tepki yarattı. Binlerce ailenin ve yüzlerce kurumun ses yükseltmesiyle geri adım atılan düzenleme, “tasarruf politikalarının yeni hedefi engelliler mi?” sorusunu gündeme taşıdı.

Engelliler Konfederasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sistemlerinde 27 yaş ve üzeri özel gereksinimli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasını engelleyen uygulamaya sert tepki gösterdi.

Konfederasyon, yaşananların basit bir teknik aksaklık olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, bunun engelli haklarını tehdit eden tehlikeli bir zihniyetin yansıması olduğunu vurguladı.

Konfederasyon tarafından gazetemize yapılan açıklamada, yeni yılın ilk günlerinde MEBBİS ekranlarında 27 yaş ve üzeri bireylerin kayıtlarının kapatıldığı, sistemde “Sadece 0–26 yaş aralığına eğitim verilebilir” ibaresinin yer aldığı hatırlatıldı. Yoğun kamuoyu tepkisi ve yapılan görüşmelerin ardından sistemin yeniden açıldığı bilgisinin paylaşıldığı belirtilirken, bu süreçte yaklaşık 600 bin aile, 3 bin 350 özel eğitim kurumu ve on binlerce çalışanın büyük bir belirsizlik ve kaygı yaşadığı ifade edildi.

“EĞİTİM YAŞAM BOYU DEVAM ETMELİDİR”

Açıklamada, özel gereksinimli bireylerin eğitiminin belirli bir yaş aralığına sıkıştırılamayacağına dikkat çekilerek, “Rehabilitasyon ve özel eğitim süreklilik gerektirir. Kazanımların korunması için bu hizmetlerin ömür boyu devam etmesi şarttır. 27 yaş üstü bireylerin eğitimden dışlanması, bugüne kadar verilen emeğin ve kamunun yaptığı harcamaların boşa gitmesi anlamına gelir” denildi.

“ENGELLİNİN EĞİTİMİNDEN TASARRUF OLMAZ”

Engelliler Konfederasyonu, söz konusu uygulamanın tasarruf politikalarının bir parçası olabileceğine dair ciddi kaygılar taşıdıklarını belirterek Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da çağrıda bulundu. Açıklamada, “Engelli bireylerin eğitimi bir maliyet kalemi değildir. Bugün eğitimden kısılacak destek, yarın bireylerin becerilerini yitirmesi ve bakım ihtiyaçlarının artmasıyla devlete çok daha büyük bir yük olarak dönecektir” ifadelerine yer verildi.

“SORUMLULUK YALNIZCA MEB’E BIRAKILAMAZ”

Konunun yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı’nın inisiyatifinde ele alınamayacağı vurgulanan açıklamada, ilgili bakanlıklara şu çağrılar yapıldı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, engelli haklarının birincil savunucusu olarak sürece derhal müdahil olması,

Sağlık Bakanlığı’nın, rehabilitasyon hizmetlerinin kesilmesinin yol açacağı fiziksel ve kronik hastalık risklerine karşı gerekli uyarıları yapması gerektiği belirtildi.

“BU BİR SOSYAL YIKIMDIR”

Açıklamada, 27 yaş üstü bireylerin eğitimden dışlanmasının yalnızca engelli bireyleri değil, bakım veren aileleri de sosyal hayattan koparacağına dikkat çekilerek, bu yaklaşımın “modern bir öjeni anlayışı” olduğu ifade edildi.

Engelliler Konfederasyonu, sürecin “teknik hata” gerekçesiyle geçiştirilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayarak, konunun Milli Eğitim, Hazine ve Maliye, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Sağlık Bakanlıklarının koordinasyonunda ele alınmasını talep etti.

Engelliler Konfederasyonu, “Özel eğitim ve rehabilitasyon hakkı pazarlık konusu yapılamaz, yaşla sınırlandırılamaz, tasarruf bahanesiyle engellenemez. Sürecin takipçisi olacağız” dedi.

SERAP DİKMEN: ‘SİSTEM HATASI’ GERİ ADIM ATTIRDI”

Kedi Otizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serap Dikmen, haftada sadece 2 saati devlet tarafından desteklenen özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden 27 yaş üstü engelli bireylerin yararlanamayacağına dair MEBBİS Sistemi düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dikmen, söz konusu düzenlemenin öğrenilmesinin ardından alandaki sivil toplum örgütlerinin hızla harekete geçtiğini belirtti.

Dikmen, “Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin hem de engelli toplumunun kurduğu sivil toplum örgütleri bir konuda ortaklaşarak birlikte çalıştı. İlgili bakanlıklarla yürütülen görüşmeler ve 6 Ocak akşamı sosyal medyada başlatılan #özeleğitime27yaşengeli kampanyası sonucunda geri adım atılması sağlandı. Sorun bir ‘sistem hatası’na bağlanarak an itibarıyla giderildi” dedi.

(Kedi Otizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serap Dikmen)

Ancak Dikmen, ilerleyen aylarda konunun yeniden gündeme gelip gelmeyeceği konusunda kaygılı olduklarını vurgulayarak, “TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Tespit Komisyonu yaklaşık 6 aydır uzun süredir görmezden gelinen sorunları çözüm önerileriyle birlikte gündeme taşıyor. Hazırlanacak komisyon raporuyla birçok sorunun çözüme kavuşması beklenirken, yeni yılla birlikte böyle bir durumla karşılaşmak hayal kırıklığı yarattı” ifadelerini kullandı.

Dikmen, “Aslında yetişkin yaşta bu hizmetten yararlanan engelli bireyler için çok daha farklı şeyler tartışıp hayata geçirildiğini duymamız ve yaşamamız gerekiyordu. Biz ise haftada sadece 2 saati desteklenen bir eğitim ve rehabilitasyon sürecinin dahi iptal edilmemesi için büyük bir enerji harcadık. Şimdilik geri adım atıldı, ancak önümüzdeki günlerin nelere gebe olduğunu yaşayarak öğreneceğiz.” diye konuştu.