Tasarruf tedbirleri kitapları vurdu: Edremit Kitap Fuar iptal edildi!

Yayınlanma: 29.07.2023 - 09:20

Güncelleme: 29.07.2023 - 09:20

Edremit Belediyesi tarafından bu yıl 14 - 20 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan Edremit Fuarı’na günler kala iptal edildi. Belediye tarafından yapılan açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen "Tasarruf Tedbirleri" gerekçe olarak gösterildi.

Edremit Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“6. Edremit Kitap Fuarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen "Tasarruf Tedbirleri" gereğince; 30 Haziran 2021 tarihli kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin çıkarılan "Tasarruf Tedbirleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne ek olarak deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların gözden geçirilmesi, tedbirlerin ivedilikle uygulanabilmesine yönelik gerekli adımların atılması ve tasarruf takibinin tavizsiz sağlanması, bahse konu genel ilkelerin yanında, kamu kurum ve kuruluşlarının temsil, tören, ağırlama, tanıtım ve personel giderleri, enerji ve su alımları, personel servisi hizmetine ilişkin giderler ve diğer hususlarda tasarrufa gidilmesi gerektiği açıkça belirtilmiş olduğundan bu sene 14-20 Ağustos tarihleri arasında yapmayı planladığımız "6.Edremit Kitap Fuarı'nı" iptal etme kararı aldığımızı tüm kamuoyu ile paylaşır; gelecek yıllarda kitapla, edebiyatla, tarih ve sanatla dolu fuarlarda tekrar bir araya gelmeyi dileriz.”