Tasarruf tedbirleri yalnızca personele işliyor: Yük emekçiye, konfor yöneticiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ildeki yöneticilerine dağıtmak üzere TOGG marka araçlar satın aldı. Tasarruf tedbirlerine karşın araçları bakanlık binasının önüne dizerek gösteriş yapan bakanlığa tepki gecikmedi. Yöneticilere son model TOGG dağıtılması, henüz 2 Ekim’de meydana gelen bir kazayı anımsattı.

Veteriner hekimler, kendilerine verilen 1981 model, yani 45 yaşında araçla kaza geçirmişlerdi. Veteriner hekimlerden birinin kafasına 15 dikiş atılmıştı. Tarım Orman-İş Genel Başkanı Yusuf Kurt, konuya ilişkin “Bu nasıl bir adalettir? Bu nasıl bir öncelik sıralamasıdır? Mühendislerin veterinerlerin tarım orman emekçilerinin canı, bir makamın konfor koltuğundan daha mı değersizdir?” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz hafta 81 ildeki Tarım ve Orman Bakanlığı yöneticilerine dağıtmak üzere aldığı TOGG marka araçları Bakanlık binası önünde sıraya dizdi. Tasarruf tedbirleri almakla görevli olan bakanlığın bina önüne araç dizerek yaptığı gösterişe karşın üreticinin karnı aç. Yöneticilere son model TOGG dağıtıldı ama kamuda çalışan veteriner hekimler, ziraat mühendisleri ve teknik personel hâlâ 1980’li yıllarda üretilmiş araçları kullanıyor.

‘ÖLÜM YOLCULUĞUNA ÇIKIYORLAR’

Sendikalar ve meslek odaları ekipmanların eskiliği, can güvenliğinde yaşanan sorunlar konusunda bakanlığı sık sık eleştiriyor. Gazetemiz Cumhuriyet, Manisa’da 2 Ekim'de meydana gelen ve iki veteriner hekimin ölümden kıl payı kurtulduğu kazayı sayfasına taşımıştı. Kaza geçiren veteriner hekimler, 1981 model yani 45 yaşında bir araç kullanıyordu. Veteriner hekimlerden birinin kafasına 15 dikiş atılmıştı. Tarım Orman-İş Genel Başkanı Yusuf Kurt, bakanlığın personeli görmezden gelerek yöneticilerine son model araç dağıtmasını Cumhuriyet’e yaptığı açıklamayla eleştirdi.

Kurt, “Bu ülkenin dağ taş gezen veteriner hekimleri, ziraat mühendisleri, teknik personeli hurdaya dönmüş araçlarla her gün bir anlamda ölüm yolculuğuna çıkmak zorunda kalıyor. Bu topraklarda tarımın ve hayvancılığın yükünü sırtlayan, sabahın ilk ışığıyla freni tutmayan, direksiyonu kitlenen, kapısı zorla tutturulmuş, 1980’li yıllardan kalma araçlarla göreve çıkıyor. Bu emekçiler her kontağı çevirdiğinde ‘acaba bugün de sağ dönebilecek miyiz?’ diye düşünmekten yoruldu” dedi.

‘EMEKÇİLERİN CANI, MAKAMIN KONFOR KOLTUĞUNDAN DAHA MI DEĞERSİZ?’

Kurt, “Ne acıdır ki, bu ülkenin tarım ordusuna tasarruf tedbiri adı altında hurda araçlar reva görülürken, aynı bakanlığın il müdürlüklerinde SUV makam araçları alınıyor ve törenlerle teslim edilmesini ibretle izliyoruz” tepkisini gösterdi. Bakanlığa seslenen Kurt, “Bu nasıl bir adalettir? Bu nasıl bir öncelik sıralamasıdır? Mühendislerin veterinerlerin tarım orman emekçilerinin canı, bir makamın konfor koltuğundan daha mı değersizdir? Her kaza haberi, aslında bir ihmalin imzasıdır. Görev sırasında kaza geçiren meslektaşlarımızın yaşadığı travma, sadece metalin değil, vicdanın da ezilmesidir” ifadelerini kullandı.

Manisa’da yaşanan olayın ardından tutanak tutulmasına karşın aynı aracın ertesi gün bir başka çalışana teslim edildiğini belirten Kurt, “Biz artık can güvenliğimizi şansa bırakmak istemiyoruz. ‘Tasarruf’ diyerek can güvenliğimizi riske atan ancak makam konforundan tasarruf etmeyenler, çalışanların Hurda araçlarla değil, güvenli koşullarda görev yapmasını sağlamaktan sorumludur” diye konuştu.