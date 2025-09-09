‘Tasarrufları artıracağız’ diyerek işe yine çalışanlardan başlayacaklar Gözleri emekçide

Emekçiler düşük ücret ve maaş zamları ile zar zor geçinmeye çalışırken, hükümet “tasarrufların artırılması” gerekçesiyle tamamlayıcı emeklilik sistemini (TES) yeniden gündemine aldı. Sendikaların karşı çıktıkları “esnek istihdam politikaları” da uygulamaya geçiriliyor.

Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan hedefler içerisinde emekçileri yakından ilgilendiren düzenlemeler de bulunuyor.

‘TASARRUF’ İÇİNMİŞ!

Programa göre, “tasarrufların artırılması” gerekçesiyle çeşitli düzenlemeler yapılacak. Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) kurulacak. Düzenlemenin gelecek yılın 2. çeyreğinde yaşama geçirilmesi hedefleniyor. TES daha önceki yıllarda da gündeme getirilmişti. Sendikalar ve çalışma yaşamı uzmanları, TES’in ilerleyen yıllarda işçilerin kıdem tazminatını da kapsayabileceğine dikkat çekerek eleştirilerini dile getiriyor.

BES DÜZENLEMELERİ

Programa göre, Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) standart emeklilik yatırım fonları, katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanacak. OKS katılımcılarına BES’te yer alan emeklilik fonlarına erişim olanağı tanınacak, kesintilerin sadeleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda sistemin cazibesinin artırılarak fon tutarı ve katılımcı sayısında artış sağlanması hedefleniyor.

HAC İÇİN BES

BES’ten kısmen ödeme alınabilecek durumlar bedelli askerlik, hac ibadeti gibi yeni alanları içerecek şekilde genişletilecek.

ÜNİVERSİTELİYE BES

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES’e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecek. Yatırım fonlu birikimli hayat sigortaları yaygınlaştırılacak. Finansal eğitim faaliyetleri yaygınlaştırılarak finansal okuryazarlık artırılacak.

‘ESNEK’ İSTİHDAM!

Programda sendikaların karşı çıktıkları “esnek istihdam politikaları” da yer alıyor. Bu düzenlemenin de gelecek yılın başında uygulamaya geçirilmesi hedefleniyor. Programa göre, “güvenceli esnekliği” artıran politikalar hayata geçirilecek. Bunun için de işçilerin ücretlerinden de kesinti yapılan İşsizlik Sigortası Fonu kullanılacak. İşgücü piyasasında güvenceli esnekliği ve erişimi artırmak amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı pasif işgücü programlarının yararlanma koşullarında kolaylaştırma sağlanacak. ANKARA.