Taşeron işçi Mehmet Gök, iş cinayetinde yaşamını yitirdi: Bırakıp gitmişler

Yayınlanma: 09.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.01.2024 - 04:00

Tekirdağ Çorlu’da, Eren Holding’e bağlı Modern Karton Fabrikası’nda taşeron işçi olarak çalışan üç çocuk babası 47 yaşındaki Mehmet Gök, iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Gök, yaklaşık bir yıldır çalıştığı fabrikada geçen günlerde kolunu pres makinesine kaptırdı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Gök, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Gök’ün ailesine dört saat sonra haber verildiği öne sürüldü. Yaşamını yitiren Gök’ün yeğeni Ercan Gök, olaydan sonra fabrika yetkililerinin hastaneye dahi uğramadığını ifade ederek yaşananlara tepki gösterdi. Ercan Gök, “Amcam olaydan günler önce istifa etmiş. Yetkililer, ‘biraz idare et’ demiş. İş yerindeki son gününde de bu olay meydana gelmiş. Evdekilere işin tehlikeli olduğunu ve can güvenliklerinin olmadığını söylemiş” dedi.

‘DOĞUM GÜNÜNDE ÖLDÜ’

Ercan Gök, “Bize dört saat sonra haber verdiler. Kuzenime ‘Kolu yaralandı, hastaneye gelin’ demişler. Daha sonra da tekrar arayıp öldüğünü haber vermişler. Bizimkiler hızlıca hastaneye gitmiş. Ancak fabrikadan bir kişi dahi hastanede yokmuş. Çöp gibi alıp hastaneye getirmişler, sonra da bırakıp gitmişler. Şu ana kadar resmi yetkililerin hiçbiri ne aradı ne de sordu. Bir ‘Başınız sağ olsun’ bile demediler” diye konuştu. Konuya ilişkin şikâyetçi olduklarını dile getiren Ercan Gök, “Olaydan sonra fabrikaya gittim yetkililerle konuşmak istedim. Ancak şirket yetkililerinden kimse çıkmadı. Sadece vardiya amiri olduğunu söyleyen bir kişi geldi. O da zaten orada çalışan bir işçi. Durumu anlattı. Yaşananları onun anlattığı kadar biliyoruz. Bizim en çok zorumuza giden şey fabrikada bir işçi ölmüş. Ancak yetkililer sırtını dönüyor. ‘Ölen öldü benim bu işçiyle işim bitti’ gibi bir tutum sergiliyorlar. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Amcam doğum gününde öldü” ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili aradığımız şirket yetkileri sorularımızı yanıtsız bırakırken fabrika yönetimi ise telefonumuzu açmadı.