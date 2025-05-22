Taşeron şirket işçilerine kadro verilmesi, Türkiye'de uzun yıllardır tartışılan bir konudur. Taşeron işçiler, kamuda çalışan kadrolu işçilere göre daha az özlük hakkına sahiptir. Peki, Taşerona kadro ne zaman gelecek son durum nedir? Hangi kurumda taşeron işçi kadroya geçecek?

TAŞERON İŞÇİ KADRO DÜZENLEMESİ NE DURUMDA?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçilerin kadroya alınmasının en kısa sürede gerçekleşeceğini açıklamıştı.

TAŞERON İŞÇİLERE KADRO NE ZAMAN?

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.

100 BİN TAŞERON İŞÇİ NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, taşeron işçilerin kadroya geçişi hakkındaki soru önergesine yanıt verdi. Bakan Işıkhan, taşeron işçilerin kadroya geçişlerinin sürdüğünü ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taşeron işçilerin durumu hakkında Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ın soru önergesine yanıt verdi. Bakan taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.