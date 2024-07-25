Taslak metin kamuoyuna yansıdı: Savcı, Eylem Tok’un iadesini istedi

Yayınlanma: 25.07.2024 - 10:15

Güncelleme: 25.07.2024 - 10:21

Eyüpsultan’da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran annesi yazar Eylem Tok'un Türkiye’ye iadesiyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı.

VOA'dan Can Kamiloğlu ve Mehmet Sümer'in haberine göre Eylem Tok’un, Türkiye’ye iadesiyle ilgili davalar Massachusetts eyaleti Boston Bölge Mahkemesi’nde sürüyor.

HAKİM İADESİNİ ONAYLADI

Savcının hazırladığı taslak karar metninde, Türkiye’nin ABD ile 1979 yılında imzaladığı suçluların iadesiyle ilgili ikili anlaşma kapsamına uygun şekilde onaylanmış ve tasdik edilmiş belgeler sunduğu, bu belgelerin Tok'un yargılandığı suçlarla ilgili metinleri içerdiği belirtildi. Taslak karar metninde, “Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu Eylem Tok'un, bu mahkeme huzurunda aşağıdaki suçları işlediğine inanmak için muhtemel nedenler bulunmaktadır. Mahkemeye sunulan deliller, Tok'un suçlandığı suçların eğer ABD’de işlenmiş olması halinde ağır suçlardan yargılanmak üzere tutuklanmasını haklı çıkarmak için yeterlidir. Türk savcısının yeminli ifadesi, çok sayıda görgü tanığının ifadesi ve Türk görevliler tarafından elde edilen diğer belge ve kanıtlar sağlanmıştır. Bu nedenle ve yukarıdaki bulgular uyarınca, kaçak Eylem Tok'un Türk Ceza Kanunu'nun 281. maddesine aykırı olarak Delilleri Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme ve Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesine aykırı olarak Suçluyu Koruma suçlarından Türkiye'ye iadesini onaylıyorum. Bu davada sunulan kanıtların bir kopyası ve bu davada alınan her türlü tanık ifadeleriyle birlikte mahkeme katibinden tasdiknameyle, iade talebinin onaylı bir kopyasını Dışişleri Bakanı'na iletmesini emrediyorum” ifadeleri yer aldı.

İade davasıyla süreci yakından izleyen New York Barosu avukatlarından Cahit Akbulut, Başsavcı Yardımcısı Kearney’in Hakim Cabell’a sunduğu taslak karar metninin henüz Tok’un 11 Eylül’de yapılacak iade duruşması öncesinde kamuoyuna açık adli elektronik sistem üzerinden paylaşmasını, “sıradışı” olarak değerlendirdi.

Avukat Akbulut yaptığı açıklamada, henüz duruşma yapılmadan davanın savcısı tarafından hazırlanan taslak bir karar metninin duruşmanın yaklaşık 1,5 ay öncesinde yayınlanmasının oldukça şaşırtıcı olduğunu belirtti.

“TASLAK KARAR METNİNDE BİR DEĞİŞİKLİK OLMAZ”

Avukat Akbulut, hakimlerin kararlarında bazen savcılar ve savunma avukatları arasında ortak bir nihai karar metni hazırlamak için karşılıklı istişare ve yardımlaşma olabileceğini ancak sonunda hakimin taslak metnin üzerinden geçerek ekleme ve çıkarmalar yaparak nihai karar metnini hazırladığını ifade etti.

Avukat Akbulut, taslak metinde yapılacak duruşma sonrasında da herhangi bir değişiklik olacağını beklemediğini belirterek “Eylem Tok’un iade davasında bu yardımlaşma yöntemi oldukça sıradışı bir hale dönüşerek taslak karar metni elektronik yolla kamuya açık bir şekilde paylaşılmış. Hakimler, savcı ve avukatlar ellerindeki davalarla ilgi hem duruşma öncesinde hem de duruşmalar sırasında birçok kez bir araya gelir dava sürecini, olası kararları kendi aralarında değerlendirirler, hatta bazen ortak karar metinleri hazırlarlar ancak bu kendi ofislerinde, kendi masalarıyla sınırlı kalan bir yardımlaşma ya da uzlaşmadır. Ben mahkeme hakiminin savcının hazırladığı bu taslak metinde bir değişiklik yapacağını şahsen düşünmüyorum” dedi.

Avukat Akbulut, savcı ve hakimin Tok’un Türkiye’ye iadesi kararını çok daha öncesinde verdiklerini, son karar taslağının alenen paylaşılmasının da bunun en önemli kanıtlarından biri olduğunu belirtti.

“SON KARARI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VERECEK”

Avukat Akbulut, hazırlanan taslak karar metninin ABD Dışişleri’ne de bir kopyasının gönderilerek onaylanmasının talep edildiğini belirterek “Hem Tok hem de oğlu Cihantimur’un ayrı ayrı görülen davalarında her ikisi için de mahkemeden Türkiye’ye iade kararı çıkmış olsa bile son kararı ABD Dışişleri Bakanlığı verecek. Dava sürecinde yaşanan gelişmeler ve son yaşananlar gözönüne alındığında ABD Dışişleri Bakanlığı, hakim ve savcılığın görüşünün başından beri Türkiye’ye iade kararı verdiğini değerlendiriyorum” diye konuştu.