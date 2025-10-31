Tasma taktığı kadını sokakta dolaştırdı: İkisi de tutuklandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.10.2025 00:25:00
İHA
İstanbul Beyoğlu'nda bir şahıs boynuna tasma taktığı kadını sokakta gezdirdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Beyoğlu Büyükhendek Caddesi'nde bir şahıs tasma taktığı kadını sokakta dizlerinin üzerinde yürüttü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma sonucu söz konusu görüntülerdeki şahısların U.Y. (27) ve kadının da N.B.(57) olduğu belirlendi.

Şahıslar gözaltına alındı. İki şahıs, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.

Yayınlanan görüntülere ise erişim engeli getirildi.

