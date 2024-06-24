Tatilde 80 bin nüfuslu Urla’yı 1 milyon kişi ziyaret etti

Yayınlanma: 24.06.2024 - 17:16

Güncelleme: 24.06.2024 - 17:16

Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük sürenin de idari izin kapsamına alınarak bayram tatilinin 9 güne uzatılmasıyla, İzmir’in Urla ilçesi yurttaşların tatil tercihi oldu. İlçe sınırlarında yer alan Zeytinalan, Kalabak, Demircili, Özbek, Zeytineli, Azmak, Altınköy, İçmeler, Torasan, Gülbahçe, Balıklıova, Çeşmealtı ve İskele'de yoğun olmak üzere Urla Belediyesi tarafından halk plajı olarak hizmete açılan toplam 22 sahilde vatandaşlar tatilin keyfini yaşadı.

NÜFUS 1 MİLYONU AŞTI

80 bin yerleşik nüfusa sahip olan Urla’da 9 gün boyunca nüfus 1 milyonu aştı. Nüfus yoğunluğuna karşın Urla Belediyesi ekipleri hız kesmeden çalışmalarına devam etti. Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimleriyle nüfusun katlandığı Urla’da bayram tatili süresince Urla Belediyesi ekipleri vatandaşların huzurlu, temiz, sakin ve güvenli bir tatil geçirmesi için var gücüyle çalıştı. Belediye ihbar hattına gelen şikayet ve talepleri karşılamak için canla başla çalışan Urla Belediyesi ekipleri hizmetlerin aksamaması için vardiyalı olarak görevlerinin başında yer aldı.

“KAMUNUN MALINA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM”

Tatil süresince alanda incelemelerde bulunan ve sahillere gelen vatandaşlardan çevre temizliği açısından duyarlı olunması, denizi ve doğayı korumaları için çağrıda bulunan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan yaptığı açıklamada “Bir milyonu aşkın misafiri ilçemizde ağırlarken asayişi sağlamak, çevre temizliğini ve rutin belediyecilik hizmetlerini yerine getirmek için mesai arkadaşlarımız yoğun bir mesai harcadı. Vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için büyük bir çaba harcayan arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Mesai arkadaşlarımızla birlikte daha güzel bir Urla için çalışmaya devam edeceğiz. Biz bu çalışmaları yaparken daha önce yaptığımız bir çağrıyı da yinelemek istiyorum. Vatandaşlarımızdan talebimiz, sahillerimize sahip çıkmaları. Sahillerimize gelen vatandaşlarımız çevre temizliği açısından duyarlı olursa, denizi ve doğayı korursa hep birlikte gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakabiliriz. Sahillerimize koyulan kabinleri ve şemsiyeleri koruyalım. Gelen misafirlerimizi de bu konuda uyaralım. Denizlerimizin ve sahillerimizin çöplüğe çevrilmesine izin vermeyelim. Kamunun malına hep birlikte sahip çıkalım. Bu memleket hepimizin, bu bilinç ile hareket etmeye devam edelim” dedi.