Tatilde Çeşme'ye 100 bin araç giriş-çıkış yaptı

Yayınlanma: 16.04.2024 - 10:06

Güncelleme: 16.04.2024 - 10:06

Ramazan Bayramı tatilinde, İzmir'in Çeşme ilçesine ve Alaçatı otoyol gişelerinden giriş yapan araç sayısı 98 bin 117 oldu.

Edinilen bilgiye göre, 8 Nisan Pazartesi gününden 14 Nisan Pazar günü gece yarısına kadar Alaçatı otoyol gişelerinden 64 bin 53, Çeşme otoyol gişelerinden ise 34 bin 64 araç olmak üzere toplam 98 bin 117 araç giriş yaptı.

Aynı tarihler arasında Alaçatı otoyol gişelerinden 69 bin 600 araç, Çeşme otoyol gişelerinden de 33 bin 454 araç olmak üzere toplam 103 bin 54 araç çıkış yaptı. Bayramın birinci günü olan 10 Nisan Çarşamba gününden bayramın son günü olan 12 Nisan Cuma günü gece yarısına kadar ise Alaçatı otoyol gişelerinden 36 bin 502, Çeşme otoyol gişelerinden de 19 bin 758 araç giriş yaparken, Alaçatı otoyol gişelerinden 33 bin 697, Çeşme otoyol gişelerinden de 16 bin 622 araç çıkış yaptı.