Tatlı devi Tatbak’a kayyum atandı
Türkiye’nin önde gelen gıda üretim fabrikalarına sahip olan Tatbak grup şirketlerinde, büyük ortak Zeki Doruk ile diğer ortak İsa Albayrak arasında çıkan anlaşmazlıklar sebebiyle İsa Albayrak, şirketlerden ayrılmak ve ortaklık payını almak için İstanbul Anadolu Adliyesi’nde ticari davalar açtı.
Dava dosyasına giren yeminli mali müşavir raporunda yönetim kurulu başkanı Zeki Doruk’un, usulsüz şahsi malvarlığı edindiği ve şirketi zarara uğrattığı tespitine yer verildi.
İsa Albayrak, avukatı Efe Murat Bulut aracılığıyla şirketlere kayyum atanmasını talep etti.
‘ŞIRKETİ ZARARA SOKTU’
Mahkemece yapılan değerlendirmede Zeki Doruk’un şirketi zarara soktuğu belirtilerek, şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Tatbak’ın Hakmar marketlerde de satış yaptığı, Tatbak şirketlerinin indirim marketler zinciri olan Hakmar marketler ile aynı grup şirketler arasında olduğu belirlendi.
Ticaret gazetesinde yayımlanan ilana göre Tatbak Gıda ve Tatbak Mağazacılık şirketleri yönetim kurulu başkanı olan Zeki Doruk’un şirket mal varlığı üzerinde tasarruf etme, şirkete ait banka hesaplarından para çekme, kambiyo evrakı düzenleme ve şirket adına harcama yapma dahil şirketle ilgili her türlü karar ve tasarruf işlemleri kayyum onayına bağlandı.
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