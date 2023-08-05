Tatlıcı kardeşlerin miras davasında 'dilekçe savaşı'

Yayınlanma: 05.08.2023 - 18:23

Güncelleme: 05.08.2023 - 18:23

İş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın yaşamını yitirmesinden sonra ikinci eşi Nurden Tatlıcı , Oğlu Uğur Tatlıcı ile büyük kardeş Mehmet Tatlıcı arasında miras paylaşım davası açıldı. Yurt dışındaki varlıkları da kapsayan miras davası sürerken kardeşler de birbirlerine yönelik suçlamalarda bulundu.

Nurten ve oğlu Uğur Tatlıcı, M. Salih Tatlıcı’nın mezarında “Daha çok ağlayacak, bu miras kimseye yar olmayacak” yazılı bir not ve not üzerine saplanmış bir bıçak buldukları iddiasıyla savcılığa başvurdu. Suç duyurusu dilekçesinde notun ve bıcağın mezara Mehmet Tatlıcı tarafından konulduğunu ve kendilerine yönelik tehdit amacı taşıdığını ileri sürdü.

Nurten ve Uğur Tatlıcı

Dilekçeye takipsizlikler karı verilence anne ve oğul Tatlıcı bu kez üst mahkemeye itirazda bulundu. Ancak bu da reddildi. Tatlıcı'lar arasındaki dilekçe savaşı bundan sonra da sürdü. Anne Nurten ve Uğur Tatlıcı bu kez de Yeniköy’de bulunan evlerinin önüne tehdit notu bırakıldığını belirterek, Mehmet Tatlıcı'dan bir kez daha şikayetçi oldu. Savcılık bu şikayeti de dikka almadı. Tatlıcı'lar arasındaki "dilekçe savaşı" bununla da sınırlı kalmadı. Uğur ve Nurten Tatlıcı’nın aldırdığı "koruyucu/önleyici tedbir kararları" Mehmet Tatlıcı’nın itirazı üzerine kaldırıldı.

Mehmet Tatlıcı

"MİRASTAN PAY ALMAMI ENGELLEMEK İSTİYORLAR"

Dilekçe savaşı sonrası mahkemeye ifade veren Mehmet Tatlıcı, “Bu ihbarlar ile amaç mirastan pay almamı engellemektir" dedi. Suç duyurularını değerlendiren Tatlıcı, "Benim hakkımda savcılıklardan kaçtığımı söylüyorlar ancak ben hiçbir şekilde kaçmıyorum ve tüm duruşmalara katılıyorum. Mirasla ilgili hakkım olanı da avukatlarım aracılığıyla devletin mahkemelerinde arayacağım” diye konuştu.