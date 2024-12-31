Tavşanlı'da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

Yayınlanma: 31.12.2024 - 13:50

Güncelleme: 31.12.2024 - 13:50

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Yeni Mahalle Çevreyolu Selçuklu Sokak'ta T.K. ve H.G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından T.K., cebinden çıkardığı bıçakla H.G.'yi yaraladı.

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Acil servis ekipleri, yaralı H.G.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yaralı H.G.'nin sağlık durumunun ciddiyeti hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, T.K.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.