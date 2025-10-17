Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman'dan 'tahliye' açıklaması!

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman’ın ‘adil yargılanma hakkının ihlal edildiği’ yönündeki kararının gerekçesini açıkladı.

Tayfun Kahraman’ın avukatı Cansu Çiftçi de, AYM’nin gerekçeli kararının Resmi Gazete’de yayımlanması üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye talebinde bulundu.

"BU KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR ENDİŞEMİZ YOK"

AYM'nin gerekçeli kararını açıklaması ve tahliye başvurusuna ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Tayfun Kahraman'ın eşi Dr. Meriç Demir Kahraman, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi eşim Tayfun Kahraman 42 aydır cezaevinde. Anayasa Mahkemesi, 31 Temmuz 2025’te adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermişti, bizler de sizler gibi kararın yazılmasını ve yayınlanmasını bekliyorduk.

Bugün Resmi Gazete’de kararın yayınlanmasıyla birlikte, yaşadığımız ve aylardır anlattığımız haksızlığın Anayasa Mahkemesi tarafından duyulduğunu, tüm hukuki süreci derinlemesine ele alan bir çerçevede konunun ele alındığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Bu kararın uygulanmasına ilişkin herhangi bir endişemiz yok. Umudumuzu paylaşan ve büyüten tüm dostlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyoruz. Sürecin sağlıklı biçimde tamamlanmasını ve Tayfun’un bir an önce bizlere, dostlarına, mesleğine, öğrencilerine dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz."