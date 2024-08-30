Tayfun Kahraman'a hastanede kötü muamele: İki ayrı soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 30.08.2024 - 12:44

Güncelleme: 30.08.2024 - 12:46

MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolü için hastaneye götürülen Tayfun Kahraman'ın ellerindeki kelepçeleri 6 buçuk saat boyunca çıkarmayan ve yasalara ve mevzuata aykırı şekilde doktor muayenesinde bulunan jandarma personeli hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da idari soruşturma başlatıldı.

Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ın, MS hastalığı nedeniyle rutin sağlık kontrolü için dün götürüldüğü hastanede kelepçelerinin 6 buçuk saat boyunca çıkarılmadığı ve jandarma personelinin yasa ve mevzuata aykırı şekilde doktor muayenesi sırasında muayene odasında çıkmadıkları iddia edildi.

KÖTÜ MUAMELEYİ EŞİ DUYURDU

Tayfun Kahraman'ın eşi Dr. Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kötü muameleyi duyurmuştu. Meriş Demir Kahraman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, 29 Ağustos 2024’te, eşim ve kızımın babası Dr. Tayfun Kahraman MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne giderken, kendisine eşlik eden kolluk güçleri, sabahtan itibaren 6 buçuk saat boyunca, kelepçesini bileklerindeki kan akışını durduracak ve fiziki zarar verecek şekilde niye sıktı? Talimatı kim verdi?

Eşim, zarar gördüğünü söylediğinde inadına kelepçesini daha da sıkarak eziyet etmelerini ve bileklerinin yara içinde kalmasına yol açtıklarından haberiniz var mı?

Yasa ve mevzuat gereği, doktor muayenesinde kolluk güçlerinin bulunması yasak olduğu halde, doktorun ve Tayfun Kahraman’ın hukuku hatırlatıp çıkmalarını istemelerine rağmen muayenehaneden çıkmamalarını talimat alarak mı yaptılar? Yasaları tanımayan bu kişiler, gücünü kimden alıyor?

Bu şahıslar; haksız muamele ve eziyet karşısında tutanak tutulmasını isteyen eşimi tehdit etme cüretini nereden buluyorlar?

Toplumun bütün kesimlerinden Tayfun’un masumiyetine ilişkin açıklamalar gelirken böyle bir muameleyi, kime ve ne mesaj olarak anlamalıyız?

Özgürlüğümüzü elimizden aldınız, hukuku çiğnediniz. Ama haysiyetimize dokundurmayız"

İKİ AYRI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kolluk personeli tarafından uygulanan kötü muameleye karşı sosyal medyada tepki yağdı. Olayın duyulmasının ardından Tayfun Kahraman'ı hastaneye götüren personel hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise idare soruşturma başlatıldı.