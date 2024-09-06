Tayfun Kahraman'ın eşinden 'Polat' tahliyeleri tepkisi

Yayınlanma: 06.09.2024 - 12:45

Güncelleme: 06.09.2024 - 12:47

Geçtiğimiz günlerde kara para aklama başta olmak üzere bir çok suçlama ile yargılandığı davada tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu tüm sanıklar hakkında bugün görülen duruşmada tahliye kararı verildi.

Aynı gün Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman'ı ziyaret eden Dr. Meriç Demir Kahraman, 'Dilan-Engin Polat'' tahliyelerini hatırlatan bir paylaşımda bulundu. Kahraman ''6 Eylül 2024, Silivri, 40. açık görüş: Tayfun'un hepinize selamı var. Uzatmayacağım: Eşim Tayfun Kahraman kara para aklamadı, yasa dışı bahis oynatmadı, kaynağı belirsiz paralarla lüks villa ve araba koleksiyonu almadı, MASAK raporlarında başrol oynamadı, kul hakkı yemedi. Onuruyla, namusuyla yaşadı. Hayatı boyunca dürüst oldu. Anayasa ve yasalara tam olarak uydu, görevi neyse onu yaptı'' ifadelerini kullandı.