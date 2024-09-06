Dilan Polat-Engin Polat davasındaki 'tahliye' kararına Murat Ağırel'den sert tepki: 'Usulü öğrendiniz artık...'

Yayınlanma: 06.09.2024 - 12:37

Güncelleme: 06.09.2024 - 12:59

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanık davanın üçüncü gününde tekrar hakim karşısına çıktı.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Gün, tutuksuz sanık Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu ve diğer tutuksuz sanıklar katıldı.

Tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ise SEGBIS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

TÜM SANIKLARA TAHLİYE

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine karar verdi. Mal varlığı üzerinde bulunan tedbirlerin kaldırılması talebinin reddine karar verdi.

Sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, imza atma şeklindeki adli kontrolleri kaldırdı.

MURAT AĞIREL’DEN KARARA TEPKİ: ‘YASAL HIRSIZLIK’

Söz konusu karara sosyal medyada tepki yağarken, yaşananlara dair bir yorum da Cumhuriyet yazarı, gazeteci Murat Ağırel’den geldi.

Ağırel, X hesabından Cumhuriyet’in haberini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, “Tutukluluk halinin devamını isteyen Savcı muhtemelen itiraz edecek. Sanırım sonuç değişmeyecek. Yargılama tutuklu olmadan devam edecek. Ölüyoruz, bitiyoruz, yürüyemiyoruz martavallarının ne kadar boş olduğunu da bugün herkes gördü. Kaldıkları yerden aynı rezilliklerine, utanmazlıklarına devam ediyorlar” dedi.

Ağırel’in paylaşımı şu şekilde:

"Polat davasında tutuklu sanıkların tahliyelerine karar verildi.

Tutukluluk halinin devamını isteyen Savcı muhtemelen itiraz edecek. Sanırım sonuç değişmeyecek. Yargılama tutuklu olmadan devam edecek.

Ölüyoruz, bitiyoruz, yürüyemiyoruz martavallarının ne kadar boş olduğunu da bugün herkes gördü. Kaldıkları yerden aynı rezilliklerine, utanmazlıklarına devam ediyorlar.

‘Vallahi, billahi onlar yapmadı miki yaptı’ sosu ile hazırlanan uzmanların dahi anlayamadığı MASAK raporları ve mahkemeye sunulan bu iddianame ile tahliye olmamaları aslında şaşırtıcıydı!

Tahliye olmaları beraat anlamı taşımıyor elbette. Hatta vergi usul kanunundan muhtemelen ceza alacaklar.

Bakın 4 rapor ile tespit edilen hırsızlık, 500 Milyon TL sahte fatura, 170 Milyon TL aile şirketi arasında sahte fatura, 500 Milyon kayıt dışı para…

Stoklarda fazla mal var, olmayan ürünler satılmış ama raporu hazırlayanlar problem görmemiş!

Yani böylesi bir resmi rapor dahi hırsızlık var ama yasal hırsızlık dedi!

Ticaret ile uğraşıp kuruşun vergisini aksatmadan ödeyen namuslu iş insanları, kümesteki kaz görünen uyurken dahi vergi ödeyen vatandaşlar sizlere sesleniyorum.

Usulü öğrendiniz artık."