Taylan Kulaçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Taylan Kulaçoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Taylan Kulaçoğlu beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Kulaçoğlu’nun sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Taylan Kulaçoğlu kimdir?

TAYLAN KULAÇOĞLU KİMDİR?

1981 yılında dünyaya geldi. Taylan Kulaçoğlu, baba tarafından aslen Trabzonludur, anne tarafından Vanlıdır. Bir ablası vardır, annesi emekli öğretmendir.

15 yaşındayken, Fransa'da çalışan babasının yanına giderek vatandaşlık aldı.

2013 yılında Türkiye'ye döndü. Aynı yıl RedHack soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve yurt dışına çıkış yasağı kondu. Aynı soruşturmada 2016 yılında bir kez daha gözaltına alındı ve hakkında dava açıldı.

Taylan Kulaçoğlu'nun, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın e-posta hesabının hacklenmesi olayının arkasında olduğu ileri sürüldü.

2020 yılında sosyal medyada başlattığı 'İsimsizler Hareketi' nedeniyle gözaltına alındı, 7 ay cezaevinde kaldı ve ikamet ettiği Balıkesir dışına seyahat etmesi yasaklandı.

TAYLAN KULAÇOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Taylan Kulaçoğlu geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.