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TBB Başkanı Erinç Sağkan, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı ziyaret etti

TBB Başkanı Erinç Sağkan, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı ziyaret etti

17.07.2025 17:49:00
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ANKA
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TBB Başkanı Erinç Sağkan, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı ziyaret etti

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Silivri Cezaevi'nde belediye başkanları Ekrem İmamoğlu’nu, Zeydan Karalar’ı ve Ahmet Özer’i ziyaret ettiğini belirterek, "Evrensel ceza yargılaması ilkeleri bağlamında ve 'suçsuzluk karinesi' uyarınca tutuklamanın 'son çare' olduğu durumlarda başvurulabilecek istisnai bir tedbir olduğu gözetilmeli, soruşturma süreçleri süratli ve kamusal denetime açık biçimde yürütülmelidir" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu, Zeydan Karalar’ı ve Ahmet Özer’i ziyaret ettiğini açıkladı.

Sağkan, şunları kaydetti:

"Halkın oylarıyla göreve gelmiş olan yerel yöneticilerin özgürlüklerine dönük böylesine ağır tedbirlerin, ilgili ve yeterli gerekçeyle desteklenmeden, ölçülülük ilkesi gözetilmeden uygulanması, hem hukuki güvenlik ilkesini hem de yerel demokrasiyi zedelemektedir.

Bu kapsamda; Evrensel ceza yargılaması ilkeleri bağlamında ve 'suçsuzluk karinesi' uyarınca tutuklamanın 'son çare' olduğu durumlarda başvurulabilecek istisnai bir tedbir olduğu gözetilmeli, soruşturma süreçleri süratli ve kamusal denetime açık biçimde yürütülmelidir. Aksi uygulama ile hukuki sürecin uzatılması, tutukluluğu fiilen cezalandırmaya dönüştürür."

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Türkiye Barolar Birliği #Zeydan Karalar