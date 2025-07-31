TBB Başkanı Sağkan'dan Fatih Altaylı'nın tutukluluğunun devamına karar verilmesine tepki: ‘Anayasa ihlali’

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazeteci Fatih Altaylı’nın tutukluluğunun devamına karar verilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Sağkan "Fatih Altaylı'nın iddianamesini kabul eden Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'kaçma şüphesi' nedeniyle tutukluluğun devamı kararı verilerek 3 Ekim 2025 ilk duruşma tarihi olarak belirlenmiş. Bu haliyle mahkeme kararı açıkça Anayasa ile teminat altına alınan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal etmektedir" dedi.

Sağkan, şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Altaylı'nın iddianamesini kabul eden Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'kaçma şüphesi' nedeniyle tutukluluğun devamı kararı verilerek 3 Ekim 2025 ilk duruşma tarihi olarak belirlenmiş.

Kararda kaçma şüphesi konusundaki kanaate nasıl varıldığına ilişkin hiçbir açıklama yok. Yani tutuklama nedeni olarak belirtilen kaçma şüphesinin olgusal temelleri gösterilmemiş ve bu anlamda tutukluluk gerekçeleri kişiselleştirilmemiş. Bu haliyle mahkeme kararı açıkça Anayasa ile teminat altına alınan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal etmektedir.

Anayasaya, mevzuata, AYM ve AİHM kararlarına açıkça aykırı bu tür kararlar 'bir hakimin takdir yetkisi' ya da 'üst mahkemeye itiraz yolu var' denilerek geçiştirilemez. Bu kadar açık ve ağır bir ihlal sözkonusu olduğunda öncelikle yapılması gereken, HSK tarafından re’sen soruşturma başlatılmasıdır. Ancak o zaman bir hukuk devletinden bahsedebiliriz."