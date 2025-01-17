TBB Başkanı Sağkan: Hukukun işlediğine şahit olmak istiyoruz

Yayınlanma: 17.01.2025 - 10:54

Güncelleme: 17.01.2025 - 10:54

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlı yemini organize ettiği söylenen ve ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı atan teğmenlerin de dahil olduğu 5 teğmen ve 3 komutan dün Yüksek Disiplin Kurullarında (YDK) sözlü savunmalarını gerçekleştirdi. Teğmenler; Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş, Batuhan Gazi Kılıç Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda, teğmenlerin alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanı da Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda savunmalarını yaptı. YDK üyelerinin sorularını yanıtlayan askerlerin avukatları da savunma yaptı. Savunmalarda salona, heyete fotoğraf ve video izlettirilmesine olanak tanıyan cihazlar gerçekleştirdi.

‘NEDİR BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDEN?’

Teğmenlerin avukatlığını üstlenen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı önünde yaptığı açıklamada, disiplin soruşturmasının ‘basit’ bir soruşturma olmadığını belirterek, “Ne demişti teğmenler, ne yapmışlardı? Subay andını, yaklaşık 27 yıldır tekrarlanan subay andını okumuşlar, Mustafa Kemal'in askerleri olduğunu ifade etmişler ve geleneksel olarak yaptığı kutlama biçimi olan kılıç çatma ritüelini gerçekleştirmişlerdi. Neydi subay andının içerisinde ifade ettikleri? 'Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, bölünmez bütünlüğünü koruyacaklarına' dair bir yemindi. Nedir burada birilerini rahatsız eden? Hukuki terminolojisi bakımından söyleyecek olursak bu eylemde, bu ifadede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını zedeleyen nasıl bir ifade yer almaktadır, bunun cevabını arayacağız bugün. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demenin TSK'nın itibarı ile nasıl bir ilgisi vardır, herhalde ilk defa Türkiye'de böyle bir disiplin soruşturmasında TSK çatısı altında bu söylem üzülerek ifade ediyorum ki tartışmaya açılacak” dedi.

‘HUKUKUN İŞLEDİĞİNE ŞAHİT OLMAK İSTİYORUZ’

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandan ünvanına atıf yapan Sağkan, “Bugün hukukçular olarak burada hukukun işlediğine şahit olmak istiyoruz. 85 milyonun kalbinin, ruhunun, gönlünün bizlerle birlikte burada olduğunu biliyoruz. Karar bugün açıklanamaz, bugün sadece duruşması yapılacak. Kararın açıklanması gerekçeli karar yazılıp Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) bu kararı onaylandıktan sonra olur. Buna ilişkin bir tarihi biz veremeyiz ama MSB size daha iyi, net bir bilgi verir” ifadelerini kullandı.

HUKUKÇULARIN GÖRÜŞLERI YDK’DE

Teğmenlerin avukatları, konuyla ilgili uzman hocaların hukuki görüşlerini almıştı. Eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinin yanı sıra diğer hukukçuların hazırladığı ve teğmenlerin eylemlerinin “TSK'nın itibarına zarar verecek nitelikte tutum, davranış, ağır suç veya disiplinsizlik teşkil etmediği" tespitini içeren görüşler YDK’ye gönderilmişti. Hukuki görüşte, dosyada, andın okunmasın önceden planlandığına ilişkin somut veri bulunmadığı, bu faaliyete idareye göre 60, bazı öğrencilere göre 700, bazı verilere göre de 500 Harbiyelinin katıldığı belirtilerek, “Dosyadan, tören dışında ant okunmaması konusunda verilmiş açık ve kesin hizmete müteallik bir emir bulunmadığı anlaşılmaktadır” denildi.

‘HUKUK DİLİNDE İZAH EDİLEMEDİ’

Görüşte, idarenin tahkikat raporunda ve diğer belgelerde, olayda neyin ne şekilde ve nasıl disiplinsizliğin ön şartı ve genel unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelik taşıdığının hukuk dilinde izah ve ifade edilemediğinin de görüldüğü belirtilerek, “Dosyadaki bilgilere göre; çok sayıda Harbiyelinin subaylık andını okuduğu ve ‘Mustafa Kemalin askerleriyiz’ söyleminde bulunduğu, keza aynı andın geçmiş yıllarda ve bir gün önce veda eğlencesinde Harbiye’de, birkaç gün önce de Özel Kuvvetler Komutanlığında üstelik Bakan önünde okunmasına rağmen hiçbir işlem ve olumsuz değerlendirme yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında sadece 5 öğrencinin Disiplin Kuruluna sevkinin, Anayasa'nın eşitlik ilkesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümleriyle bağdaşmadığı açıktır” ifadeleri kullanıldı.

‘ANAYASA’NIN ÖLÇÜLÜLÜK İLKESI’

Teğmenlere ‘hizmete engel davranışlarda bulunma’ disiplinsizliğinden verilecek cezanın sebep unsuru yönünden hukuka aykırı olacağı raporda değerlendirildi. Avukatların talebiyle hazırlanan, hukuk fakültesi idare hukuku ana bilim dalından 3 profesör doktor imzalı diğer görüşte de teğmenlere ceza verilmesinin, Anayasa'nın ölçülülük ilkesiyle bağdaşmayacağı aktarıldı