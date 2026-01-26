TBB Başkanvekili Vahap Seçer'den Bakan Yumaklı'ya yanıt: 'Mevzuatı bilmemesi mümkün değil'

TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TBB Encümen Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Seçer, TBB'de particilik ve partizanlık duvarlarının yıkıldığını belirterek, "Belediyelerimizden gelen talepleri, mali imkanlar, bütçe dönüşü, aciliyet durumu ve öncelik kriterleri dikkate alarak değerlendiriyoruz. Araç ve ekipman hibeleriyle nakli desteklerden ölçülebilir bir puanlama sistemini esas alıyor, karar alma süreçlerinde ortak akla dayalı bir yaklaşım veririz. Belediyelerimizin ihtiyaç duydukları her anda yanında olmaya kararlıyız. Bu kapsamda belediyelerimize 2,3 milyar lira değerinde 523 araç ve iş makinesi hibe ettik. İtfaiye aracı, damperli kamyon, arazöz, kazıcı-yükleyici, çöp kamyonu gibi araçların yanı sıra çevreyi koruyan, daha temiz ve yaşanabilir şehirler için 77 ilimizdeki 363 belediyemize de 29 bin 330 çöp konteyneri ile destek olduk. Tüm hibelerimizde, önceliğimizi afetzede belediyelerimize verdik. Zor günde birlikte her daim dayanışma içerisinde olacağız" diye konuştu.

Tutuklanan belediye başkanlarıyla ilgili konuşan Vahap Seçer, "Ne yazık ki bu iki yıllık dönem, yerel demokrasinin güçlendirilmesine yönelik çabaların yanı sıra halkın oylarıyla göreve gelmiş çok sayıda muhalefete mensup belediye başkanının adli ve idari baskılarla karşı karşıya kaldığı bir süreç olarak da kayda geçti. Başta Birlik Başkanımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve Birlik Başkan Vekilliğimizi yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar olmak üzere görevlerin uzaklaştırılan, tutuklanan ya da yargı süreçleri üzerinden siyaset dışına itilmek istenen belediye başkanlarımızın üzerinden yalnızca şahıslar değil, temsil ettikleri milyonlarca yurttaşın iradesi hedef alınmıştır" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ POLEMİĞE ALET EDİLMEYECEK KADAR ÖNEMLİ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın belediyelerdeki su sorununa yönelik eleştirisine yanıt veren Seçer, şöyle konuştu:

"Sayın Bakan bunu hangi anlamda söyledi? Tarım Bakanlığı'nı sevk ve idare eden bir bakanın mevzuatı bilmemesi mümkün değil. Biz su havzalarından bir kova su almaya kalksak bunu DSİ'den izinsiz yapamayız. Varın, gerisini siz düşünün. Bizim baraj yapma gibi bir sorumluluğumuz da yok, bir yetkimiz de yok. Ancak bu demek değildir ki belediyeler baraj yapmaz. Tabii ki DSİ ile istişare halinde, uyum halinde bazı projelerde ortaklaşabilir, bazı projeler de gerçekleştirebilir. Ama birinci derecede tanımsal sulamadır ya da bir şehrin içme suyudur, burada eğer bir su havzasında baraj yapılacaksa bu görev DSİ'ye aittir. Ondan sonraki süreçte elbette ki vatandaşın musluğundaki suyu akıtacak olan belediyelerdir.

Buradaki tartışma, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile DSİ'nin bu iletişimi, bu çalışmayı bir türlü sağlayamamış olması, ondan kaynaklı. Yoksa benim de şu anda belediye başkanlığı yaptığım Mersin'de DSİ ile 200 milyon avroluk ortak bir proje yürütülüyor. Bu karşılıklı bir mutabakatla sağlandı. Yatırımı DSİ yapıyor ama borçlanmayı bana yaptırıyor. Su ciddi bir konu. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın ciddi bir konusu, su konusu ya da susuzluk konusu. Su sıkıntısı konusu, siyasi polemiğe alet edilmeyecek kadar önemli bir konu. Çünkü burada vatandaşın mağduriyeti ön plana çıkıyor."