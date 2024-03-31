TBB seçim ihbar hattı oluşturdu

Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:26

Güncelleme: 31.03.2024 - 17:27

31 Mart yerel seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Oy sayım işlemleri tüm yurtta devam ederken Türkiye Barolar Birliği (TBB) Seçim Güvenliği Merkezi, seçimle ilgili ihbar ve başvurular için danışma hattı oluşturdu.

Birlik Başkanı Erinç Sağkan’ın da aralarında bulunduğu seçim hukuku konusunda uzman avukatlar 06.30’dan itibaren gelen yoğun başvurulara hukuki destek verecekler.

Seçim güvenliği merkezine 0312 988 16 70 (10 Hat) nolu telefon üzerinden ulaşılabilecek.