TBB ve Barolar, Şenyaşar ailesinin adalet nöbetine katıldı

10 Mart 2022 Perşembe, 14:24

TBB Başkanı Sağkan; Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan, Batman Barosu Başkanı Av. Erkan Şenses, Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren, Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail Elik, Muş Barosu Başkanı Av. Kadir Karaçelik, Siirt Barosu Başkanı Av. Kenan Bilge, Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Mehmet Velat İzol, Şırnak Barosu Başkanı Av. Rojhat Dilsiz ve Van Barosu Başkanı Av. Zülküf Uçar’ın da yer aldığı destek ziyaretinde şunları söyledi:

“Bugün, eşini ve evlatlarını kaybetmiş bir annenin dört yıldır devam eden adalet çığlığını artık duymayan kimse kalmasın diye buradayız.

Eşini ve iki evladını kaybeden Emine Şenyaşar’ın sesine ses vermek, katliamdan yaralı kurtulan oğlu ile Şanlıurfa Adliyesi önünde başlattığı ve birinci yılını dolduran adalet nöbetinde yalnız olmadıklarını söylemek için buradayız.

Hak arayışını duymazdan gelmek, umursamamak sadece adaletsizliği büyütmeye, vicdanlarda daha büyük yaralar açılmasına neden olur. Bugün de yaşadığımız budur. Karşılıksız kalan adalet arayışı vicdanımızda yaradır.

Şenyaşar ailesi ayrıcalık istemiyor. Bu aile, en temel hak olan yaşama hakkı ihlal edilen canları için adalet istiyor. Suçluların bulunmasını, cezasızlığın sona ermesini istiyor. Kanun önünde eşitlik istiyor, etkin bir soruşturma ve adil bir yargılama ile gerçeğe ulaşılmasını istiyor. Bu ülkenin her bir vatandaşının sahip olduğu hakları istiyor.

Bu adalet arayışında da her zaman olduğu gibi mağdurun yanında olduğumuzu ve herkes için adalet sağlanana kadar mücadelemize devam edeceğimizi bir kez daha tekrar ediyoruz.”