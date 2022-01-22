Sedef Kabaş'ın tutuklanması akıllara Erdoğan'ın o sözlerini getirdi: "Benim hakkımda açılmış böyle davalar falan yok”
Gazeteci Sedef Kabaş'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanması, akıllara Erdoğan'ın ABD’de bir televizyon kanalına verdiği röportajda kullandığı o sözleri getirdi.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına; “Bana hakaretten kimseye soruşturma açılmadı’ diyerek sunucu azarlayan Erdoğan, aynı iddiayla Sedef Kabaş'ı tutuklattı” tepkisini gösterdi.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce ABD’de bir televizyon kanalına verdiği röportajın videosunu paylaşarak tepki gösterdi.
Özkan videoyu, "Bana hakaretten kimseye soruşturma açılmadı’ diyerek sunucu azarlayan Erdoğan, aynı iddiayla Sedef Kabaş'ı tutuklattı” notuyla paylaştı.
Özkan’ın paylaştığı videoya göre, Erdoğan ile gazeteci Margaret Brennan arasında şu diyalog geçmişti:
“Erdoğan: “Özgürlükler noktasında Türkiye buralarla mukayese edilemeyecek kadar çok daha özgürdür.”
Brennan: “İnsan hakları örgütleri yüz bin kadar vatandaşın sadece size hakaret etmekten soruşturma geçirdiğini söylüyor.”
Erdoğan: “Siz bunlara inanıyorsunuz.”
Brennan: “Uluslararası organizasyonlar, güvenilir olanlardan geliyor bunlar.”
Erdoğan: “Siz bunlara inanıyorsunuz. O uluslararası dediğiniz kurumlara ben güvenmiyorum. Benim hakkımda açılmış böyle davalar falan yok.”
Brennan: “ABD Hükümeti de söylemişti. En azından bize böyle konuşuyorlar. Dediniz ki Biden böyle bir şey söylemedi.”
Erdoğan: “Bakın sizi de aldatıyorlar, siz de bunlara inanıyorsunuz. Bunları kaynağında araştırıyor musunuz?”
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