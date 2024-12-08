TBB’nin 38. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Sağkan yeniden başkan seçildi
TBB'nin 38. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Erinç Sağkan, 309 oy ile tekrar başkan seçildi.
Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 38. Olağan Genel Kurulu tamamlandı.
Genel kurul kapsamında mevcut TBB Başkanı Erinç Sağkan, Samsun Barosu’na kayıtlı Avukat Emrah Yavuzcan ve Muş Barosu’na kayıtlı Avukat Mehmet Zahit Söylemez başkanlık için yarıştı.
Seçimde 355 delege oy kullandı.
Oyların 347’si geçerli, 8’i ise geçersiz sayıldı. Mehmet Zahit Söylemez 10 oy, Emrah Yavuzcan 11 oy, Erinç Sağkan ise 309 oy aldı.
Böylece TBB’de ikinci Erinç Sağkan dönemi başladı.
Etiketler: #Erinç Sağkan #tbb
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