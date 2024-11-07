Avukatların 'CMK Nöbeti' 30'uncu gününde: TBB'ye çağrı

Yayınlanma: 07.11.2024 - 16:04

Güncelleme: 07.11.2024 - 17:31

İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi üyesi avukatlar, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince yapılan zorunlu müdafilik görevlendirmelerindeki ücret tarifesinin, 2025 yılı için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne (AAÜT) eşitlenmesi talebiyle 9 Ekim'de İstanbul Adliyesi önünde "CMK Nöbeti" başlattı.

Başladığı günden itibaren her gün saat 15.00'ten 17.00'e kadar iki saat nöbet tutan avukatlar, nöbetin 30'uncu gününde de adliye önünde, "CMK ücret tarifesi AAÜT'ye eşitlensin" yazılı pankart açtı.

TBB'YE ÇAĞRI: BAKANLIK GÖRÜŞMESİNDE GENÇ AVUKATLARDAN TEMSİLCİ OLMALI

Genç Avukatlar Merkezi üyesi avukat Kerim Bütün, meslektaşları adına yaptığı konuşmada, "CMK ücret tarifesinin, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne eşitlenmesi için Çağlayan Adliyesi önünde her gün saat üçten beşe kadar nöbet tutuyoruz. Bizler burada emeğimiz ve yurttaşın savunulma hakkı için durmaktayız. Bugün nöbetimizin 30'uncu günü. Buradan, Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) bir çağrımız bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı ve TBB arasında yapılacak görüşmelerde genç avukatlardan bir temsilci olmalıdır. İstanbul Barosu ve TBB'nin, Türkiye'deki tüm baroları bu eylemi sahiplenmesini ve büyütmesini istiyoruz" dedi.