TBB’nin kararına Batur’dan tepki: Demokrasi dışı bir uygulama

Yayınlanma: 01.06.2023 - 09:21

Güncelleme: 01.06.2023 - 09:21

Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin 2023 yılı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) encümenindeki CHP’li 4 belediye başkanının yeni yönetime alınmadığına dikkat çekerek, kararı kınadığını açıkladı.

“BU CENTİLMENLİK ANLAŞMASIYDI”

TBB’nin belediyelerin zaruri olarak, üye olmadan katıldığı Türkiye’deki en büyük birlik olduğunu söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, birlik bütçesinin belediyelerden kesilen ödeneklerle karşılandığını vurgulayarak, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin birlik başkandı ve Türkiye’deki dağılıma göre 15 encümen üyesinden 4’ünü CHP’ye vermişlerdi. Biz de partimizi temsil ediyorduk: Konak Belediye Başkanı olarak ben, İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt, Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar. Bugün öğrendiğimize göre bu dağılım bir kenara bırakılmış, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Fatma Şahin’in yerine Türkiye Belediyeler Birliği başkanı olmuş, CHP’yi temsil eden 4 kişiyi seçmemişler. Bu centilmenlik anlaşmasıydı. Bugün CHP’li belediyeler, belediye başkanları, İyi Partili belediye başkanları devre dışı bırakıldı. AK partili ve Milliyetçi Hareket Partili belediye başkanları birlik yönetimine seçildi. AK Partili belediyelerin sıkıntısı neyse CHP’li, İyi Partili belediyelerin sıkıntısı da aynı. Belediyelerin bir arada olması gerektiği noktada maalesef böyle bir karar alınmış. Bunu şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.

“DEMOKRASİ DIŞI BİR UYGULAMA”

TBB’de şeffaf bir yönetim istediklerinin altını çizen Batur, şöyle devam etti:

“Encümen toplantılarında bize bilgi verilmedi, bilgi paylaşılmadı; hangi belediyeye ne verildiğini bilmiyoruz, encümen üyeliği yapıyoruz orada ama böyle bir yetkimiz yok. Hangi belediyeye ne verdiniz? Bizim belediyeye verdiniz ama sizin belediyelere ne verdiniz? Şimdi artık hiç yokuz. TBB’yi de Türkiye’yi yönettikleri gibi kendi şahsi menfaatleriyle doğru orantılı olarak kullanıyorlar. Bunu kamuoyunda dillendirmeye devam edeceğiz. Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun da bu durumun tam otoriter yönetim anlayışının ilk yansıması olduğunu belirterek, ‘Tek bir belediyemizin hakkını bu partizanlığa yedirmeyeceğiz” demiştir. Biz de sonuna kadar hakkımızı arayacağız. İşte yeni yönetim böyle başladı. Tamamen demokrasi dışı bir uygulama, demokratik bir temsiliyeti tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir anlayış.”