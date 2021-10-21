TBMM Başkanı Şentop: Türkiye tesir gücüne sahip bir ülke

21 Ekim 2021 Perşembe, 16:53

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 18 olan politika faizini yüzde 16'ya düşürmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Şentop, "Dünyada nüfus ve ekonomi olarak çok daha büyük ülkeler var fakat bu ülkelerin tesir kabiliyeti yok. Türkiye bu anlamda dünyada tesir gücüne sahip bir ülke." ifadelerini kullandı.

DOLAR VE AVRO FIRLADI

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü.

TCMB geçen ay 100 baz puan ile ilk faiz indirimini yapmıştı. Böylece art arda iki toplantıda 300 baz puan faiz indirimi yapılmış oldu.

TCMB'nin faiz indirimlerine bu hafta da devam etmesiyle birlikte dolar/TL 9.47 TL, euro ise 11.01 TL'ye fırladı.