Ekonomistlerden Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki

21 Ekim 2021 Perşembe, 14:49

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 16'ya indirdi. Karar, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bugünkü toplantısı sonrası açıklandı.

Reuters haber ajansına konuşan 21 ekonomistten 10'u 50 baz puan, 10'u da 100 baz puanlık bir faiz indirimi öngörmüştü.

TCMB, 23 Eylül'de politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmişti.

Faiz indirimi kararı sonrası Dolar/TL kuru 9.47 TL'ye, euro ise 11.01 TL'ye yükselerek tarihi rekora imza attı.

'POLİTİKA PARASI VARDIR'

TCMB'nin faiz kararına tepki gösteren ekonomist Mahfi Eğilmez, ''Bir ülkede insanlar merkez bankasının alacağı karar üzerine iddia oynuyorsa o ülkede para politikası değil politika parası vardır'' ifadelerini kullandı.

'SAKLAMBACI OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz ise, ''Kredi maliyeti yükselecek, büyüyemeyeceğiz, işsizlik artacak, hayat pahalılaşacak, fakirleşeceğiz, ileride daha yüksek faizimiz daha değersiz paramız olacak. Son birkaç yıldır oynaya geldiğimiz saklambacı oynamaya devam edeceğiz. Orta gelir kapanı'' dedi.

'TAM BİR SAÇMALIK'

Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, ''Bunlar ekonominin e’sinden anlamıyor. Tam bir saçmalık'' diye tepki gösterdi.