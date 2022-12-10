TBMM Başkanı Şentop'tan istismar açıklaması: Topyekun kolektif suçlamalar çok tehlikelidir

10 Aralık 2022 Cumartesi, 23:14

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı televizyon programında, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’nin 6 yaşında ‘evlendirilip’ istismara maruz bırakılması skandalıyla ilgili konuştu.

"Çocuk istismarının en iğrenç, en ahlaksız suç olduğunu ifade ettim. Bizim anayasamızda da çocuklarımızın istismardan korunacağı belirtiliyor. Dava açılmış durumda, bunun takipçisi olacağız. Buna asla müsaade gösterilmemeli. HSYK inceleme başlattı. Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetlendi" diyen Şentop, "Suçun şahsiliğinden bahsediyoruz. Onu işleyen üzerinde yoğunlaşmak gerekir. Toplumu ya da bir kesimi itham etmemek gereklidir" şeklinde konuştu.

Şentop, "Yargının işleyişinin yavaşlığı konusunda hepimiz şikayetçiyiz. Yargının mümkün olduğu kadar delili elde etmesi gerekiyor. Bu da biraz zaman alıyor. Toplumda infial barındıran daha önceki olaylarla ilgili de bakıyorsanız mahkeme tarafından gereken işlemler yapılmış. Böyle konularda, biraz daha hassas ve daha hızlı sonuç alacak şekilde hareket etmek gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"KOLEKTİF SUÇLAMALAR ÇOK TEHLİKELİDİR"

Şentop, bu tarz olaylar yaşandığında kimi tarikatlar ve cemaatlerle ilgili tartışmaların da gündeme geldiği; eleştiri veya bazen bir suçlamaya karşı karşıya kaldıkları belirtilerek değerlendirmesinin sorulması üzerine, insanların toplumda sadece bireyler, fertler olarak yaşamadığını söyledi. Toplumun her kesiminde, sadece dini, manevi anlamda birliktelikler değil başka anlamda birlikteliklerle oluşan dernek, vakıf gibi yapılar da olduğunu söyleyen Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada önemli olan şudur: Bunların esasen en temelde hukuk kurallarına uygun hareket etmeleri gerekir. Yani nasıl insanlar şahsen, fert fert suç işleyemezlerse, suç işleme özgürlüğü yoksa bir araya geldiklerinde de bu yoktur. Eğer yapılanlar, fiiller bir suç teşkil eder, mahiyet kazandığı zaman veya benzer bazı olaylarda olduğu gibi bazı ahlaki genel ahlaka aykırı birtakım sonuçlar ortaya çıkmaya başladığı zaman burada şüphesiz müdahale gerekir. Bunda kimsenin bir tereddüdü yok ama toplum kesimlerini rahatsız edecek birtakım yaklaşımlar ve topyekun kolektif suçlamalar çok tehlikelidir."

NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşında imam nikahıyla evlendirdiğini ve her gün cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. 10 yıl önce üzeri örtülen istismar, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı.

Birgün yazarı Timur Soykan, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin maruz kaldığını iddia ettiği cinsel istismar skandalını köşesine taşıdı. H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirildiği ve cinselliğin kendisine bir oyun gibi öğretildiğini aktaran Soykan, cinsel istimar mağduru kadının şikayetçi olduğunu belirtti.

10 YIL ÖNCE ÜZERİ ÖRTÜLDÜ

H.K.G., evlendirildiği dönemdeki fotoğrafları, kendisine cinsel istismar uygulayan kişinin ses kaydını ve kemik yaşının tespitinde yapılan sahteciliğin belgelerini savcılığa sundu. 10 yıl önce üzerine örtülen istismar olayı, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı.

27’ŞER YIL HAPİS İSTEMİ

30 Ekim 2022’de İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın iddianamesi tamamlandı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtildi. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti.

Haber Türkiye'nin gündemine oturdu ancak ilgili bakanlık ve yetkililer haberin ortaya çıkmasından günler sonra açıklamalarda bulundu.