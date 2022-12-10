Emine Erdoğan: Çocuk istismarı sapkınlıktır

10 Aralık 2022 Cumartesi, 20:33

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi, 2002’de altı yaşındayken ‘evlendirmesine’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğramasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Tarikattaki istismar skandalı yeniden, gerici oluşumların devlet içerisine sızmasını gündeme getirdi ve laikliğin önemine yönelik tartışmaları alevlendirdi. Ve bu olay sonrasında kimi AKP'li isimlerle iktidar yanlısı medya ve AK troller skandal istismarı savunma yarışına girdi.

EMİNE ERDOĞAN’A GÖRE SESSİZ KALANLAR DA HESAP VERMELİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi.



Emine Erdoğan şu ifadeleri kullandı: