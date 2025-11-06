TBMM Başkanlığı o soruya yanıt vermedi: Genel sekreter için iki lojman mı birleştirildi?

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ile CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle verdikleri soru önergelerinde, TBMM Genel Sekreteri için lojmanlarda iki dairenin birleştirilip tek bir daire haline getirilip getirilmediği iddiaları hakkında bilgi istediler. CHP’li Ceylan önergesinde, kiraların yükseldiği ve lojman sırası bekleyen yüzlerce personel bulunduğu bilinirken, TBMM Genel Sekreteri’ne birden fazla dairenin tahsis edilebilmesi amacıyla lojmanlarda kapsamlı tadilat yaptırıldığı ve sonrasında bu tahsisin gerekleştirildiğinin iddia edildiğini anımsattı.

‘KAÇ METREKARE OLDU ?’

Ceylan, şu sorulara yanıt istedi:

“2025 yılı içerisinde lojman tahsisi için kaç personel başvuru yapmıştır? Kaç personele sıra tahsisli lojman çıkmıştır? İddia edildiği gibi TBMM Genel Sekreteri için lojmanlarda daire birleştirilmesi yapılmış mıdır? Şayet birleştirildi ise kaç daire birleştirilmiştir ? Birleştirme sonrası tahsis edilen konut kaç metrekare olmuştur? Bu dairelerin birleştirme maliyeti kaç TL’dir? Birleştirme işlemi, yapının taşıyıcı unsurlarını veya bağımsız bölüm sayısını etkileyen kapsamda “esaslı tadilat” niteliği taşıyor ise; ilgili belediyeden yeniden mimari proje düzenlenmiş midir? Yapı ruhsatı alınmış mıdır? Tadilata konu bağımsız bölümler için eski belgeler iptal edilerek yeniden yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş midir? TBMM lojmanlarında aylık lojman kirası ve aidatı kaç TL’dir? TBMM Genel Sekreteri, tahsis edilen lojman için tek bir daire üzerinden mi kira ve aidat ödemektedir, yoksa birleştirilen daire sayısı kadar mı ödeme yapmaktadır? Söz konusu uygulamalar TBMM’nin itibarını zedelemekte midir? Kurum içindeki çalışma barışının olumsuz etkilenmemesi için ne tür tedbirler alınacaktır?”

BOL BOL MEVZUAT ANLATILDI

Önergeye TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ yanıt verdi. Mevzuatın anlatıldığı yanıtta, TBMM’ye ait Dikmen Mürsel Uluç Mahallesi’nde 22 blokta 220 konut bulunduğu belirtildi. Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görev, sıra ve hizmet tahsisli olarak konut tahsisi yapıldığı kaydedildi. Konut tahsisi isteyen personelin beyannamelerinin her yıl ocak ayı içinde veya ilan edilen tarihlerde alındığı, toplam puana göre sıra cetveli düzenlenerek boş konutların tahsisinin yapıldığı kaydedildi.

MASRAFLAR TBMM’DEN

Konutların işletme, bakım ve onarım işlerinin TBMM Konut Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildiği; asansör, kalorifer, hidrofor, elektrik, sıhhi tesisat, ana duvarlar, çatı, parke ve koridor gibi ortak alanlarının bakım ve onarımı, 5 yılda bir olmak üzere yağlı boya işleri ile 3 yılda bir olmak üzere plastik boya işleri, boşalan konutlarda ise süreye bakılmaksızın konutun yeniden boyanması işlerinin yapıldığı bildirildi.

KİRA MAAŞTAN KESİLİYOR

Konutların kira bedelinin her yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği ile belirlendiği, aylık kira bedelinin konutun brüt inşaat alanı esas alınarak hesaplandığı kaydedildi. Aylık kira bedellerinin personelin maaş veya ücretinden peşin olarak ve bordro üzerinden kesilerek tahsil edildiği belirtildi. Ancak yanıtta, genel sekreter için dairelerin birleştirilip birleştirilmediği iddiaları konusunda hiçbir bilgi yer almadı.

‘MALİYETİ NE KADAR ?’

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz da yine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, şu soruları yöneltti:

“TBMM Genel Sekreteri’nin Çankaya İlker’de bulunan TBMM lojmanlarında iki daireyi birleştirerek bir daire haline getirdiği ve kendisine tahsis ettiği doğru mudur ? Doğruysa tadilat ve dekorasyon işlemlerinin TBMM’ye toplam maliyeti ne kadar olmuştur ? İki dairenin birleştirilmesi ve genel sekretere tahsis edilmesi için size herhangi bir bilgilendirme yapıldı mı ? Yapıldıysa birçok personelin yıllardır sıra beklediği lojmanlarda iş tanımı ne olursa olsun genel sekretere birden fazla daire tahsis edilmesini nasıl açıklayacaksınız ? Benzer nitelikte kişisel kullanım amaçlı tadilat talebinde bulunan başka TBMM personeli olmuş mudur ? Olduysa bu taleplere nasıl cevap verilmiştir?”

YİNE AYNI YANITLAR!

Önergeye Kurtulmuş adına TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ yanıt verdi. Karakoz’un bu sorularına da yine aynı yanıtlar verildi. Ancak genel sekreter için daire birleştirmesi yapılıp yapılmadığı konusu ise yine yanıtsız kaldı. Bu konuda, Karakoz’un önergesine verilen yanıtta da hiçbir bilgi yer almadı.