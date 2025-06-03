TBMM'de Meclis Başkanlığı seçimi için geri sayım başladı. 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı, 3 Haziran Pazartesi günü Genel Kurul'da yapılacak seçimle belirlenecek. Peki, TBMM başkanlık seçimi ne zaman? TBMM başkan adayları kimler? Meclis başkanı seçimi nasıl olacak?

BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

TBMM 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi için süreç 28 Mayıs'ta başlamıştı. Gizli oylama ile yapılacak seçimler 3 Haziran'da olacak.

Bir yasama döneminde başkanlık için 2 seçim yapılıyor. İlk seçilenin görev süresi 2 yıl, ikinci devre için seçilenin görev süresi yasama döneminin sonuna kadardır.

İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi yani 400 oy ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu yani 301 oy aranıyor. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, TBMM Başkanı seçilecek.

Bu seçim döneminde 5 aday yarışacak:

AKP adayı - TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş,

CHP adayı - Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan

DEM Parti adayı - Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar

İYİ Parti adayı - İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı

Yeni Yol Partisi adayı - Samsun Milletvekili Mehmet Karaman