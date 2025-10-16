TBMM Başkanvekili Bingöl’den Cumhuriyet İmecesi’ne destek: ‘Cumhuriyet meşalesi sönmeyecek’

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, gazetemizin okurlarının başlattığı imeceye destek verdi. Bingöl, destek mesajında şunları kaydetti:

"Laiklikten ödün vermeyen, demokrasinin vazgeçilmezliğini savunan, çağdaşlık yolunda kararlılıkla ilerleyen bir yayın çizgisiyle Cumhuriyet gazetesi, duruşuyla ve mücadelesiyle 101 yıldır yayın hayatına devam etmektedir.

Bu köklü geçmişiyle Cumhuriyet gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihine tanıklık eden, onu belgeleyen ve gerektiğinde savunan bir kurumdur. Kurtuluşun, kuruluşun ve devrimlerin izlerini sayfalarında taşıyan gazete, Türkiye’nin toplumsal, siyasal ve kültürel dönüşümünü satır satır kayda geçirmiştir.

Kurulduğu 1924 yılından bu yana Cumhuriyet, Türkiyesi’nin aydınlanma yolculuğunda meşale taşıyan öncü bir kurum olmuştur. Bu meşalenin ışığı ilkelere, cesarete ve halkın vicdanına dayanır. Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, İlhan Selçuk gibi birçok onurlu kalemle birlikte bu meşaleyi taşıyarak doğruluktan, halktan ve Cumhuriyet’ten yana bir gazetecilik anlayışını bugüne ulaştırmıştır. Bedel ödediler, ama geri adım atmadılar.

Cumhuriyet’in gücü ne büyük sermaye gruplarından ne siyasi destekten gelir. Onun gerçek gücü; patronsuz yapısından, cesur kalemlerinden ve en önemlisi sadık, bilinçli okurundan doğar. Bu yönüyle Cumhuriyet, bu ülkenin vatandaşları için bir direniş hattı, bir ortak bilinç, bir toplumsal bellektir.

Bugün, basın özgürlüğünün sınırlandığı, gerçeklerin karartılmaya çalışıldığı bir ortamda, Cumhuriyet’e sahip çıkmak özgür düşünceyi, laikliği ve demokrasiyi sahiplenmek anlamına gelir. Her satırıyla halkın yanında duran bu gazetenin yaşaması, bizim onu yaşatmamıza bağlıdır.

Şimdi, Cumhuriyet okurunun, kendi Cumhuriyeti’ne sahip çıkma vaktidir. Çünkü Cumhuriyet gazetesi, geleceğe mirasını taşımaktadır. Bu miras; çocuklara bırakacağımız özgür bir toplumun, eşit yurttaşlığın, akla ve bilime dayalı bir yaşamın teminatıdır. Cumhuriyet’in her okuru, bu büyük hikâyenin bir parçasıdır. Ve bu hikâyeyi birlikte yazmaya devam etmeliyiz."