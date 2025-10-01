TBMM, CHP'siz açılıyor: Erdoğan konuşacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 2,5 aylık aranın ardından 28’inci dönem 4’üncü yasama yılının açılışı yapılıyor.

CHP, son dönemde yaşanan belediye başkanları ve partilerine yönelik operasyonlar ile partinin kongrelerine ilişkin yargı müdahalesine tepki olarak özel oturuma katılmama kararı vermişti. Bu doğrultuda CHP'li vekiller, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamayacak ve konuşmasını dinlemeyecek.

TİP VE EMEP'TEN DESTEK

Diğer yandan CHP'nin Meclis açılış boykotu kararına Meclis'te vekilleri bulunan TİP ve EMEP'in desteklediği bildirildi.

14.00'DA BAŞLIYOR

TBMM'nin açılışı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yöneteceği özel oturum ile saat 14.00'te başlıyor.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASI BEKLENİYOR

Yasama yılının açılış konuşmasını AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapacak. Erdoğan'ın açılış konuşmasında Gazze gündemi ve iç siyasete dair mesajlar vermesi bekleniyor.

Meclis'te kabine üyeleri, yüksek yargı mensupları, askeri yetkililer, büyükelçiler ve gazeteciler kendilerine ayrılan localardan Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinleyecek.

Yeni yasama yılının açılışı nedeniyle Kurtulmuş’un ev sahipliğinde Meclis tören salonunda resepsiyon düzenlenecek.

BAHÇELİ'DEN CHP'YE TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin katılmama kararı için, "Türk milletinin iradesine kesif bir saldırı" dedi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel, CHP'nin Meclis'teki açılışa katılmama kararına ilişkin "Geçen sene, 1 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Meclis salonuna gireceği zaman, arkadaşlarımızla konuştuk, Cumhurbaşkanı ayakta karşılanır, dedik. Ayakta karşılayıp konuşmasını dinleyeceğiz, Cumhurbaşkanı gibi konuşursa ayakta uğurlayacağız. Salona girdikten sonra konuşması partizanca bir konuşma olursa ayağa kalkmayacağız dedik. Öyle bir konuşmaydı, biz de ayağa kalkmadık. Bu sene 1 Ekim'de Meclis'te olmayacağız" açıklamasını yapmıştı.