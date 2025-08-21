TBMM Çözüm Komisyonu’nda Barış ve Cumartesi Anneleri: Kürtçenin anayasaya girmesini ve Öcalan’ın dinlenmesi istendi

2. Çözüm Süreci kapsamında Meclis’te kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nda Barış Anneleri ile Cumartesi Anneleri dinlendi.

Barış Anneleri temsilcileri; PKK'li teröristleri ‘gerilla’ olarak tanımlayarak “Öcalan’ın (KCK/PKK terör elebaşısı) çıkıp da bu süreçte birebir destek sunması gerekiyor. Öcalan, 27 Şubat’ta bir çağrı yaptı. Gerilla onların çağrısını yerde bırakmadı çünkü Öcalan şimdiye kadar hiç yanlış yapmamış. Onun için bu komisyonda onu dinlemeliler çünkü gerçek muhatabı odur. Öcalan’ın özgürleşmesini, gerillanın özgürleşmesini istiyoruz” dedi.

Meclis’te 2. Çözüm Süreci kapsamında kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” dün beşinci toplantısını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirdi. Toplantıda Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri ile İnsan Hakları Derneği (İHD) ve İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (MAZLUM-DER) yöneticileri dinlendi.

KURTULMUŞ’TAN ‘BEYAZ TOROS’ GÖNDERMESİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kurtulmuş, önceki gün Meclis önünde yakılan beyaz Toros için; “Dünkü gelişme beni haklı çıkardı, zehirli grupların olduğunu biliyorduk, uyarmıştık” derken, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın iddialarına ilişkin de “Komisyonda konuşulmamış, hiçbir anında komisyon üyeleri tarafından paylaşılmamış konuları konuşulmuş gibi ortaya koymak açık bir provokatörlüktür” ifadelerini kullandı.

‘30 YILDIR BEYAZ TOROS'UN PEŞİNDEN KOŞUYORUZ’

Komisyonun ilk oturumunda Cumartesi Annelerine söz hakkı verildi. Cumartesi Annelerinden Besna Tosun ise gözaltına alındıktan sonra bir daha haber alamadıkları babası Fehmi Tosun’un evlerinin önünden bir araç ile zorla kaçırıldığını belirterek; “Beyaz Toros'un arkasından koştuk ve 30 yıldır halen bu aracın peşinden koşuyoruz” dedi.

Cumartesi Annelerinden İkbal Yarıcı ise 21 Kasım 1980’de gözaltına alındıktan sonra bir daha haber alamadıkları ağabeyi Hayrettin Eren için yürüttüğü adalet mücadelesini anlattı. Yarıcı, ağabeyi gözaltına alındığında Mehmet Ağar, Şükrü Balcı ve Tayyar Sever’in görevde olduğunu belirterek, “Ağabeyim faili meçhul değildir, sorumlular akıbetini açıklamalıdır” dedi.

İMRALI ZİYARETLERİ YETERSİZ KALIYORMUŞ

Cumartesi Annelerinin ardından Barış Annelerine söz hakkı verildi. İlk söz Barış Annelerinden Nezahat Teke’ye verildi. DEM Parti İmralı Heyeti’nin İmralı ziyaretlerinin süreç için yetersiz olduğunu savunan Teke; “Öcalan’ın (KCK/PKK terör elebaşısı) çıkıp da bu süreçte birebir destek sunması gerekiyor. PKK kongresini gerçekleştirsin, ateşkes ilan edilsin, silahlar yakılsın... Her şey yerine geldi ama karşılığında somut bir adım bekliyoruz. Öncelikle bu tecridin kalkması gerekiyor. Gencecik evlatlarımızı değil de silahları toprağa gömelim. İmralı bu işin içinde değil mi? Evet içinde. Öcalan’ın söylediğini biliyoruz. Çözüm için çabalıyor, komisyonun onunla da görüşmesi gerekiyor. Eğer başka silahların yakılmasını istiyorsak bu silahlarını yakan kişilere bir fırsat verilmelidir” ifadelerini kullandı.

TERÖR ELEBAŞISI HİÇ YANLIŞ YAPMAMIŞ!

Kurtulmuş daha sonra sözü Barış Annelerinden Türkiye Bozkurt’a verdi. Kürtçe konuşmak istediğini söyleyen Bozkurt, “Bu 100 yıllık bir problem. Eğer burada biz ana dilimizle konuşamıyorsak demek ki burada bir problem vardır. Türkçem çok bozuktur çünkü ana dilim değildir. Ben istiyordum kendi ana dilimle konuşayım. Maalesef hâlâ problemler devam ediyor” dedi. İlk Çözüm Süreci’ndeki Dolmabahçe Mutabakatı’nı ve Habur Sınır Kapısı olayını anımsatan Bozkurt; “Öcalan, 27 Şubat'ta bir çağrı yaptı. Gerilla (PKK’li teröristler) onların çağrısını yerde bırakmadı çünkü Öcalan şimdiye kadar hiç yanlış yapmamış. Bundan sonra da yanlış yapmaz çünkü Kürt halkı ona güveniyor. Onun için bu komisyonda onu dinlemeliler çünkü gerçek muhatabı odur” talebinde bulundu.

KÜRTÇENİN ANAYASAYA GİRMESİNİ İSTEDİLER

Bozkurt’un ardından Barış Annelerinden Rebia Kıran’ın konuşmasına geçildi. Kıran konuşmasına Kürtçe olarak başlasa da Kurtulmuş’un, “Türkçe devam edin” demesi üzerine sözlerine Türkçe devam etti. “Biz Barış Anneleri olarak bu barışı destekliyoruz” diyen Kıran; “Biz ondan önce Öcalan'ın özgürleşmesini istiyoruz. Gelsin, Meclis’te otursun” istemini dile getirdi. Sözlerine Türkçe devam etmesine yönelik Kıran; “Madem ki adalet istiyoruz, ana dilimizle burada konuşmak gerekiyordu. Okulumuzu, dilimizi istiyoruz. Anayasa’ya girsin” dedi.

TERÖRİST ELEBAŞISI VE TERÖRİSTLERE ÖZGÜRLÜK İSTEMİ

Kıran, PKK’li teröristlerden “gerilla” olarak bahsetti. Kıran; “Bu silahları susturmak için Meclis’ten, komisyondan rica ediyorum. Öcalan’ın özgürleşmesini, gerillanın özgürleşmesini istiyoruz. Askerler de, gerilla da, polis de hepsi anaların çocuklarıdır” ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTLERE ‘GERİLLA’ DİYENLERE MHP’DEN ‘BARIŞ’ ELİ!

Kıran’ın konuşmasının ardından komisyonun ilk oturumu tamamlandı. Kurtulmuş ikinci toplantıya geçmek için 15 dakika ara verdi. Bu sırada MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başta olmak üzere MHP’lilerin Barış ile Cumartesi Anneleriyle tokalaşması dikkat çekti.

TERÖRİSTLERİN DE GÖRÜŞLERİNİN ALINILMASI İSTENDİ

Komisyon toplantısının ikinci oturumunda ise İHD ve MAZLUM-DER yöneticileri konuştu. İHD Genel Başkanı Hüseyin Küçükbalan da PKK'li teröristleri 'militan' olarak tanımladı ve “Beşinci oturumunu gerçekleştiriyor ama hâlâ çatışmanın sona ermesi konusunda ciddi bir çabanın sahibi olan Abdullah Öcalan'la görüşme konusunun komisyonun gündeminde olmadığını görüyoruz. Ayrıca, madem Kürt meselesini şiddet zemininden çıkaracağız, 30 PKK militanı silah bıraktı, şimdi yeni silah bırakacak militanların cesaretlendirilmesi için onların da bu süreçte görüşlerinin katılması gerektiğine inanıyoruz. Bu komisyon keşke 11 Temmuz'dan önce kurulmuş olsaydı da komisyon üyeleri de o silahsızlanma törenini görmüş olsalardı” dedi.

Komisyon çalışmalarına haftaya devam edecek. 27 Ağustos'ta eski TBMM Başkanları, 28 Ağustos'ta Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve hukukçular dinlenecek.