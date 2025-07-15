TBMM'de '15 Temmuz' anması: Erdoğan kimlerle bir araya geldi?

TBMM Tören Salonu'nda "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi.

Törene, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekilleri, partilerin grup başkanvekilleri, eski TBMM Başkanları, eski başbakanlar, siyasi partilerin liderleri ve temsilcileri, gaziler, şehit ve gazi yakınları katıldı.

ERDOĞAN, BAHÇELİ, ÇİLLER VE DESTİCİ İLE GÖRÜŞTÜ

Törenin ardından, Erdoğan, törene katılan Devlet Bahçeli, eski Başbakan Tansu Çiller, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de bulunduğu siyasilerle bir araya gelerek çay içti ve sohbet etti.

Görüşmede Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Başkanvekili Celal Adan da yer aldı. Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafta, Tansu Çiller'in Erdoğan'ın hemen sağında Devlet Bahçeli'nin yanında oturması dikkati çekti.