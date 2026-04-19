TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?

19.04.2026 11:30:00
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını görüşecek. Salı günü Genel Kurul'da karar alınarak araştırma komisyonu kurulacak.

TBMM'nin gündeminde, bu hafta okul saldırıları yer alacak. Genel Kurul'da salı günü okul saldırılarına ilişkin genel görüşme yapılacak.

Milletvekilleri saldırıya ilişkin düşüncelerini dile getirecek, ardından tüm partilerin uzlaşısı ile araştırma komisyonu kurulacak.

Komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak, konuya ilişkin tüm taraflar ve uzmanlar Meclis'te dinlenecek, saldırılar tüm yönleri ile araştırılarak tedbirler belirlenecek.

SOSYAL MEDYA KISITLAMASI GÜNDEMDE

Meclis Genel Kurulu'nun hafta içindeki bir diğer gündemi 15 yaş ve altındakilere sosyal medya kısıtlaması getiren kanun teklifi olacak. Düzenleme ile çocukların internet ortamındaki zararlı içeriklerden korunması amaçlanıyor. Teklif ile annelerin doğum izni de 24 haftaya çıkarılacak.

SOKAK HAYVANLARI

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu da 2024 yılının ağustos ayında sokak hayvanları için hayata geçirilen, kamuoyunda 'katliam yasası' olarak da bilinen kanunun sahadaki karşılığını ele alacak.

Komisyonda Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklerin yansımalarına ilişkin sunum yapılacak.

İlgili Haberler

Son Dakika... TBMM'den 'okul saldırısına' ilişkin hamle
Son Dakika... TBMM'den 'okul saldırısına' ilişkin hamle TBMM Genel Kurulu'nda grubu bulunan siyasi partiler, Kahramanmaraş’taki okul saldırısının tüm boyutlarıyla ele alınması ve okullardaki güvenlik sorunlarının araştırılması amacıyla önümüzdeki hafta Araştırma Komisyonu kurulması konusunda uzlaştı.
TBMM Genel Kurulu, toplanamadı
TBMM Genel Kurulu, toplanamadı TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı'nın teşekkül etmemesi nedeniyle toplanamadı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa saldırıları için araştırma komisyonu çağrısı: 'Süratle kurulmalı'
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa saldırıları için araştırma komisyonu çağrısı: 'Süratle kurulmalı' TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarına ilişkin Meclis'te komisyon kurulması çağrısında bulundu.