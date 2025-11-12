TBMM’de bütçe görüşmeleri devam ederken kamu çalışanları ek zam taleplerini yoğunlaştırıyor: Emekçi bastırıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlıkların bütçeleri görüşülmeye devam ediliyor.

Komisyondaki görüşmeler, 1 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı ve 2026 Yılı Bütçe Yasa Teklifi’nin görüşülmesi ile sona erecek. Ardından verilecek bir haftalık aranın ardından da bütçe TBMM Genel Kurulu’na gelecek. Bütçe aralık ayında ara verilmeden yapılacak görüşmelerin ardından da 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek. TBMM’de bütçe süreci devam ederken, kamu çalışanları da ek zam teleplerini dile getiriyor. Ağustosta konfederasyonlarla anlaşma sağlanamaması üzerine sözleşme hakeme gitmiş, hakem kurulu da 2026 için yüzde 11+7, 2027 için de yüzde 5+4 zam vermişti. Oranların düşük kalması tepki çekmişti.

MİTİNGLER, GÖRÜŞMELER

Memur konfederasyonları bütçe görüşmeleri sürecinde TBMM önünde basın açıklamaları yaptılar. KESK, 22 Kasım’da Samsun ve Adana’da, 29 Kasım’da da Van ve İzmir’de “Geçinemiyoruz. Halk için bütçe” talebiyle

bölge mitingleri gerçekleştirecek. Diğer yandan Cumhur İttifakı’na yakın olan Memur-Sen ile Türkiye Kamu-Sen de taleplerini iletti.

BAHÇELİ’DEN DESTEK İSTENDİ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci geçtiğimiz günlerde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek, 2026 Bütçe Teklifi’nde kamu görevlileri ve emeklilerin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi için destek istedi. Bu konuda hazırlanan rapor da Bahçeli’ye sunuldu.

YALÇIN, YILMAZ’LA GÖRÜŞTÜ

En fazla üyeli konfederasyon olduğu için “yetkili konfederasyon” konumunda bulunan, iktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a taleplerini iletti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ağustos ayında gerçekleştirilen sözleşmede oransal zamda anlaşılamadığını, hakem kurulunun da kamu çalışanlarının beklentilerini karşılayacak ve statüler arasındaki maaş/ücret dengesizliğini giderecek bir karar alamadığına dikkat çekti.

TALEPLER NELER ?

Sözleşmede mutlaka iyileştirme yapılması gerektiğini belirten Yalçın, Yılmaz’a şu talepleri iletti:

“Bütçede kamu çalışanlarına ek zam yapılsın. Birinci dereceye gelen tüm memurlara acilen 3600 ek gösterge verilsin. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası ILO normlarına göre yeniden düzenlensin. Görev aylığı ile emekli aylığı arasında oluşan uçurum düzeltilsin. Seyyanen zam emekli aylıklarına da yansıtılsın.”