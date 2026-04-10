TBMM’de ‘çoğunluk’ krizi: Meclis sadece 20 dakika çalışabildi

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında dün toplanan Genel Kurul’da yapılan elektronik yoklamada, toplantı için gerekli olan milletvekili çoğunluğu sağlanamadı. Birleşime verilen 20 dakikalık aranın ardından yapılan ikinci denemede de yeterli sayıya ulaşılamayınca, Bingöl oturumu “Toplantı yeter sayısı yoktur. 14 Nisan 2026 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum” diyerek kapatmak zorunda kaldı. Böylelikle binlerce annenin beklediği doğum iznini 24 haftaya çıkaran kanun teklifinin görüşmeleri ertelenmiş oldu. Meclis’in kapanmasının ardından muhalefet cephesinden peş peşe açıklamalar geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır açıklamasında, “TBMM Genel Kurulu’nun açıldığını ancak AKP grubunun dörtte üçünün hazır bulunmadığını” ifadelerini kullandı. Başarır, “Bakın, üç ayrı komisyondaki kanun tekliflerini bir torba haline getirip önümüze sundular. Biz, ‘Kadınların süt izni dahil tüm haklarını teslim edelim, o yasa da geçsin’ dedik. Ama sosyal medya ile ilgili düzenlemenin enine boyuna tartışılmasını; çocukları, aileyi, ülkeyi koruyacak maddelerin getirilmesini sağlayalım dedik. Kabul etmediler. Olmaz. Gerçekten bu bir ciddiyetsizlik. Eğer siz buraya gelmeyecekseniz, yasanıza sahip çıkmayacaksanız bu kabul edilebilir bir durum değil” dedi.

‘KALKAN TEKLİFİ OLARAK KULLANIYORLAR’

Gelmeyen milletvekillerine ceza müeyyidesi getireceklerini kaydeden Başarır, şunları da kaydetti: “Ceza müeyyidesi getireceklermiş gelmeyen milletvekillerine. Herhalde birçok milletvekili cezadan kafasını kaldıramaz diye düşünüyorum. Bu kanun teklifinden doğum izninde olan kadınlar da yararlanacaktı. Onlar da bekliyorlardı bu hafta çıkmasını. Bakın, 36 madde getiriyorlar. Bu kanunda 36’sı geçmezse işte doğum izni, süt izni, birçok haklarından yararlanmak isteyen kadınların kanunu geçmez diyorlar. Yani bunu bir kalkan teklifi olarak kullanıyorlar. Hayır, kadınlar hemen. Ama diğerlerini oturup tartışmalıyız. Tartışmalıyız çünkü kanun yapmak ciddiyet ister. Yani kadınlarla ilgili, doğumla ilgili haklar bir torbaya sığdırılmayacak kadar önemli.”

‘KANUNLAR GEÇMESİN DİYE YOKLAMA TALEP ETTİLER’

Milletvekillerin Genel Kurul'a katılmamasına gerekçe bulamayan AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, muhalefeti suçladı. Vekillerin asli görevlerinden birinin 'yasa yapma' olduğunu unutan Usta, “Doğum iznini bekleyen on binlerce ailemizin umuduna maalesef muhalefet partileri engel olmuştur. Meclis çalışmasın, kanunlar geçmesin diye yoklama talep ettiler. Ancak iş yoklamaya gelince; 138 CHP milletvekilinin tamamı, İYİ Parti’nin 30 milletvekilinin tamamı ve DEM Parti’nin 56 milletvekilinin tamamı ‘yoklamaya katılmayarak’ Meclis’in kapanmasına bizzat sebep oldular. Söz konusu olan milletin hakkı, annelerin beklentisi, ailelerin umudu iken; bir gün dahi kaybetmeye tahammülü olmayan bu süreci siyasi hesaplara kurban ettiler” savunusunda bulundu.