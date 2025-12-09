TBMM’de Dışişleri ve Adalet Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor... MHP’li Feti Yıldız: ‘Mecbur kalınmadıkça gizli tanığa başvurulmamalı’

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütçe maratonu sürüyor. Genel Kurul’da Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay ile bağlı kuruluşlarının bütçeleri görüşülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Meclis’te hazır bulunurken, birleşimi TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl yönetti.

CHP, İMAMOĞLU DÖVİZLERİ İLE GELDİ

CHP’li milletvekilleri, bulundukları sıralara “İmamoğlu’na özgürlük” yazılı dövizler koydu.

Görüşmelerin başladığı sırada CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Sayın Başkanım, bugün çok önemli bakanlıklar görüşülecek. Dışişleri Bakanı burada, Adalet Bakanı burada, çok kıymetli Meclis Başkanvekili burada, ilk konuşmacı AK Parti yok. Bu, Meclis’e ve Dışişleri ile Adalet Bakanı’mıza saygısızlık. Herhalde uyanamadılar, müsaade ederseniz biraz erteleyelim görüşmeleri” diye konuştu. AKP sıralarından ise Ağbaba’ya “Şov peşindesin” yanıtı geldi.

AKP’Lİ ÖZKAYA: ‘EN GÜÇLÜ YÖNETİCİ DAHİ HUKUKUN İÇİNDEDİR’

Ardından parti grupları adına konuşmalara geçildi.

AKP grubu adına 12 milletvekili, 5’er dakika konuştu. AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Yargıtay hakkında söz alırken, “Devletin bekası için en temel unsur adaletin tesisi olup milletin devlete olan güveni doğru işleyen bir yargıya bağlıdır. Çünkü adalet, güçlüyü daha güçlü yapmak için değil hakkı sahibine teslim etmek için vardır. Nizamülmülk, Melikşah’a nasihat ederken Siyasetname’sinde şöyle der: ‘Adalet, mülkün temelidir. Sultanın ordusu değil adaleti güçlü olursa devlet ayakta kalır’ Bu nasihat, devletin asıl dayanağının güç değil hukuk olduğunu, adaletsizliklerin ise kudretli yapıları bile içten içe çökerttiğini açıkça ortaya koymaktadır. Hakimin bağımsızlığı devletin tecellisi için vazgeçilmezdir. En güçlü yönetici dahi hukukun içindedir ve hukuka bağlıdır” sözlerini kullandı.

Özkaya ayrıca, Yargıtay’ın bugün, saydığı ilkelerle dolu bir mirası taşıdığını söyledi.

YENİ YOL: ‘BAĞIMSIZ YARGIYA EL FATİHA’

Yeni Yol grubu adına ilk sözü Ankara milletvekili İdris Şahin aldı. Şahin, bütçeye gelmeden önce sosyal medyadan yurttaşların görüşlerini topladığını ifade ederken, “Bir vatandaşımız, ‘Bizim kültürümüzde, inancımızda ölünün arkasından Fatiha okunur. Sözlerine başlarken Fatiha okumalısın bağımsız Türk yargısı için’ dedi. Elçiye zeval olmaz, bunu iletiyorum” dedi.

Şahin, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimlerinde usulsüzlük yapıldığını ifade ederken, aynı zamanda HSK Başkanı olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a dönerek, “Muhalefetten bir ismin Hakimler ve Savcılar Kuruluna üye seçebilmesi için 15’te 1 ihtimali var, siz bu millete 15’te 1 şansı bile çok gördünüz. Şimdi, sizinle nasıl yeni Anayasa yapılacak?” diye sordu. Bu noktada Anayasa Mahkemesinin (AYM) de üzerine düşeni yapmadığını savunan Şahin, yüksek yargı temsilcilerinin bulunduğu noktaya, “Siz en önemli konuda minderden kaçtıktan sonra sürekli kispetinizi yağlamışsınız ne işe yarar? Malatya’da gözyaşı dökmeniz emin olun bizim için hiçbir şey ifade etmiyor” diye seslendi. AYM Başkanı Kadir Özkaya, Malatya’da, hak ve hukuk konularından bahsederken gözyaşlarını tutamamıştı.

İYİ PARTİ’DEN TOM BARRACK ELEŞTİRİLERİ

İYİ Parti grubu adına söz alan milletvekilleri ise ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın açıklamalarına tepki gösterdi. Manisa milletvekili Şenol Sunat, “ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın açıklamaları sizleri hiç rahatsız etmiyor mu? Emperyalizmin hayalini kurduğu Ortadoğu düzeni belli değil mi? Ulus devletler zayıflasın, yok olsun isteniyor, çimentomuz olan Türk kimliği çözülsün isteniyor, Suriye’de yeni bir uydu devlet kurulsun isteniyor” derken, Muğla milletvekili Metin Ergun ise, “Bakanlığın ve iktidarın daha fazla gecikmeden bu şahsa gereken cevabı vermesi zaruret haline gelmiştir. Bu sebeple, Türkiye’de görev yapan diğer yabancı misyon temsilcilerinin benzer tutumları karşısında bugüne kadar hangi prosedür uygulanmış ise bu şahıs için de aynısı uygulanmalıdır” sözlerini kullandı.

Tekirdağ milletvekili Selcan Taşcı da, Türkiye’nin Uygur Türklerine, Kıbrıslı Türklere ve Batı Trakya’daki Türklere gerekli önemi vermediğini söyleyerek, “Bütçeniz bizim açımızdan Türk için değildir, Türk tarafından olduğu şüphelidir. Bu sebeple, İYİ Parti olarak biz ‘hayır’ diyeceğiz” diye konuştu.

MHP’Lİ YILDIZ: ‘MECBUR KALINMADIKÇA GİZLİ TANIĞA BAŞVURULMAMALI’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise yargı ve adalet üzerine yaptığı konuşmasında, “Toplumsal hayatın vazgeçilmez şartı hukuk düzenidir. Bize düşen görev, hukukun evrensel ilke ve esaslarına bağlı kalarak onun hayata yansımasını sağlamaktır. Hukukun evrensel kurallarına uygun olması önemlidir ancak bu kuralların bozulmadan uygulanması daha da önemlidir. Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir, iptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanmaz değerli arkadaşlar. Yalnız, Anayasa Mahkemesi bu kararları verirken kanun koyucu gibi bir hareketle yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm kuramaz. Anayasa Mahkemesinin yükü ağırdır. Bunun için de yeniden bir değerlendirme yapılması ve iş yükünün de hafifletilmesi gerekir” sözlerini kullandı.

Yıldız, ayrıca, İBB davalarıyla gündeme gelen gizli tanık uygulamasıyla ilgili, “Gizli tanık beyanlarının tek başına hükme esas alınmaması, hukukumuz için büyük bir kazanımdır. Eğer bu yola mecbur kalınırsa, mecbur kalınmadan başvurulmamalıdır, başvurulduğu takdirde savunma hakkına saygı gösterilmeli, sanığın gizli tanığa soru sorma hakkını mutlaka gözetmeliyiz” diye konuştu. Yıldız, sözlerini, “Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşılacaktır, bu mesele, üzerine boşboğazlık yapılacak, polemiğe girilecek meselelerden değildir, devlet ve millet meselesidir” diyerek noktaladı.

CHP’Lİ ARI: ‘İDDİANAMEDE DOĞRU OLAN TEK ŞEY...’

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, kritik davalarda görev yapan hakimlerin, “iktidarın istemediği kararlar sonucu” başka şehirlere gönderildiğini belirterek, “Talimatınıza uygun, mahkumiyet kararı verecek hakimler mi arıyorsunuz” diye sordu.

Arı, “İBB Başkanımız ile ilgili evlere şenlik bir iddianame var. Diyor ki iddianame, ‘CHP kurultayında bir pankart asılmış. Pankartta Özgür Gelecek yazıyor. Bu pankart açıldığında hep bir ağızdan 'Güzel günler göreceğiz, güneşli günler' diyerek ülkede iktidarı devralacaklarını, yönetimi değiştireceklerini ve ülkeye örgütün belirlediği Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapmayı planladıkları anlaşılıyor’. Evet, bu iddianamede belki de tek doğru olan konu burası. İlk yapılacak seçimde biz iktidarı aynı bu iddianamede yazdığı gibi değiştireceğiz arkadaşlar. Mevcut yönetimi değiştireceğiz ve CHP adayını Cumhurbaşkanı yapacağız” diye konuştu.