TBMM'de 'Diyanet' tepkisi: Diyanet'in bir dakikalık harcaması 90 emeklinin ikramiyesine denk

Meclis Genel Kurulu’nda söz alan CHP’li Aşkın Genç, Türkiye’nin yılın ilk iki ayında dış borçlar için 4,4 milyar dolar faiz ödediğini belirterek, “Bu tablo büyümenin değil, günü kurtarmanın tablosudur” dedi. Genç, bu yükün yalnızca kamuya değil, bankalar ve reel sektöre de yansıdığını vurguladı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ELEŞTİRİSİ

Genç, yaklaşan bayram öncesinde emeklilere verilen 4 bin liralık ikramiyenin yetersiz olduğunu ifade ederek, Diyanet’in açıkladığı kurban kesim bedelleriyle karşılaştırma yaptı. “Emekli artık bayram ikramiyesiyle kurban kesmeyi bırakın, 4 kilo kıymayı zor alıyor” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yılın ilk üç ayında 46,4 milyar lira harcadığını belirten Genç, “Diyanet’in bir dakikalık harcaması yaklaşık 90 emeklinin ikramiyesine denk geliyor” ifadelerini kullandı.

Kamu harcamalarındaki önceliklerin yanlış olduğunu savunan Genç, “Faize milyarlar bulan, emekliye geldiğinde 4 bin lirayı reva gören bir anlayış sosyal devletle bağdaşmaz” diyerek ekonomi politikalarını eleştirdi.